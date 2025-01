Ex-ministro após fakes sobre Pix: é preciso levar mentirosos à Justiça

Além de realizar campanhas de esclarecimento, levar os responsáveis por disseminar mentiras sobre o Pix, nas redes sociais, é fundamental para desestimular, afirmou o ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega no UOL News, do Canal UOL, nesta quarta-feira (15).

Levar esses mentirosos para a Justiça é uma forma de desestimular o uso das redes sociais para disseminar inverdades, notícias falsas, induzir as pessoas a erro. Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda do governo de José Sarney

O governo brasileiro e a Receita Federal têm se movimentado para desmentir as informações falsas em relação à taxação do Pix. O assunto se tornou uma preocupação para o Planalto, uma vez que diversas publicações enganosas circulam pelas redes sociais.

A comunicação do governo encomendou, às pressas, uma campanha de esclarecimento sobre as novas regras de monitoramento de transações por Pix. O objetivo é conter a desinformação que se alastrou pela internet.

Ao Canal UOL, o ex-ministro também criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado Nikolas Ferreira (PL), que teriam insinuado em postagens que o governo Lula estaria tentando morder parte do Pix.

Claro que [Bolsonaro] está [cometendo crime]. Se ele declarou isso mesmo, eu tô ouvindo por vocês, eu acho que ele declarou, vocês são pessoas responsáveis, honestas, sabe? Eu acho que ele tá cometendo um crime, ele está induzindo as pessoas a deixarem de utilizar [o Pix]. O Pix é moderno, seguro e gratuito.

Eu vi atentamente o vídeo daquele deputado, o Nikolas, e o que eu acho é que, a rigor, Bolsonaro e ele estão cometendo um crime. Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda do governo de José Sarney

O ex-ministro também lembrou da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira), taxação financeira aplicada entre 1997 a 2007.

A taxação financeira não é cobrada desde que acabou a desgraçada da CPMF. Cerca de 40 países criaram a CPMF, e todos se convenceram depois que esse era um imposto ruim que causava distorções e prejuízos. Então, hoje tem dois ou três países só que cobram a CPMF e o Brasil, felizmente, revogou a CPMF. Era realmente um erro, um grande equívoco.

A tributação só existe em algumas bases: consumo, renda e patrimônio. E o Pix não faz parte de nenhuma dessas categorias. Então, não há hipótese de tributação.

Hoje, o Pix estaria sendo cobrado, se tivesse a CPMF. Porque o PIX é uma transação financeira. Ele não é transação com patrimônio, com consumo, com a renda. E, como tal, seria tributário se o Estado, sim, tivesse a CPMF. Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda do governo de José Sarney

Tales: 'Governo precisa mostrar que sonegadores defendem fake news'

No UOL News, o colunista Tales Faria afirmou que o governo Lula falha ao não mostrar que os sonegadores são aqueles que mais defendem as mentiras propagadas sobre o Pix.

A turma do andar de baixo não sonega e é acostumada a pagar. Quem sonega é quem ganha mais, e isso precisava estar na cabeça das pessoas. Era preciso que todas as campanhas de comunicação colocassem isso.

Os parlamentares que defendem sonegação e atacam mais essa questão são os mesmos que vivem dando voltinhas e fazendo rachadinhas, que são uma forma de sonegar. Esses mesmos que criam a fake news do Pix eram os mesmos que faziam rachadinha e sonegam. Isso tem que estar claro e a população precisa ver.

A comunicação do governo tem que tratar disso, mas não está. Precisa mostrar até com memes na internet. É simples. Tales Faria, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: