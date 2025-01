Josias: Analógico, governo Lula leva surra digital do bolsonarismo com Pix

A polêmica em torno do Pix mostra como o governo Lula (PT) ainda engatinha no combate à desinformação no meio digital, em um ambiente no qual o bolsonarismo nada de braçada, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quarta (15).

O anúncio de que a Receita Federal ampliou o serviço de movimentações financeiras gerou uma onda de desinformação nas redes sociais. Proliferaram correntes que diziam, erroneamente, que as transações via Pix passariam a ser taxadas, algo que não vai acontecer. Enquanto a oposição explora o assunto, o Planalto admite que subestimou o "jeitinho brasileiro" em novas regras do Pix.

Percebemos o quão nociva pode ser uma mentira difundida nas redes sociais. O Pix se tornou o principal meio de pagamento do brasileiro e não é razoável aceitarmos naturalmente uma campanha de desmoralização, sobretudo quando ela está baseada na mentira.

Impressiona também a incapacidade do governo de perceber que o mundo mudou. Continua analógico, operando em um universo digital. Faz dois anos que Lula sobreviveu a uma tentativa de golpe e o Palácio do Planalto ainda não foi capaz de colocar em pé um plano digital de comunicação.

É muito constrangedor perceber que a primeira missão do Sidônio Palmeira, o novo chefe da comunicação do Lula, é abreviar uma surra que o bolsonarismo está aplicando no governo ao difundir nas redes sociais essa 'Pixcaretagem', uma mentira sobre a taxação do Pix. Josias de Souza, colunista do UOL

Na visão de Josias, Sidônio mal assumiu a chefia da Secom e já tem uma missão árdua para resolver: recuperar o terreno perdido pela comunicação do governo nos meios digitais e mitigar os prejuízos causados pela constante propagação de conteúdos desinformativos.

Sidônio está se equipando para levar ao ar, a toque de caixa, uma campanha para atenuar os danos. O estrago está feito; o governo agora corre atrás, como sempre. Movido a oportunismo, Bolsonaro adiciona à mentira uma camada nova de confusão e diz que vai mobilizar sua milícia parlamentar no Congresso para derrubar o que ele chama de 'desumana instrução normativa da Receita'.

Bolsonaro insinua que essas novas regras têm o objetivo de beliscar um pedaço do rendimento de gente simples. É um discurso terrorista. Vejam o efeito deletério que pode ter uma mentira como essa, difundida de forma irresponsável. Isso é feito cotidianamente no Brasil e é surpreendente que o governo não tenha se preparado para isso.

Lula é um personagem que nem usa smartphone. Vive em uma sociedade digital sem manusear um celular e comanda um governo que, depois de dois anos e de enfrentar uma tentativa de golpe que foi construída nas redes sociais, continua analógico. Por isso, trocou de chefe na Secom. Vamos ver se ele consegue mudar essa lógica de funcionamento do governo, que passou da hora de acordar. Josias de Souza, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: