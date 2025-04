Trestles será palco da disputa do surfe na Olimpíada de Los Angeles

? LA28 (@LA28) April 15, 2025

O Brasil é o maior medalhista olímpico do surfe, desde que a modalidade estreou no Jogos de Tóquio 2020. O potiguar Ítalo Ferreira foi o primeiro campeão olímpico da história do surfe na praia de Tsurigasaki (Japão). Na edição seguinte, em Paris 2024, a gaúcha Tatiana Weston-Webb faturou a prata e Medina o bronze.

A Olimpíada de Los Angeles será realizada entre 4 e 30 de julho de 2028.

Cidades sedes de competições na Califórnia

LOS ANGELES

Basquete 3x3 na Área de Recreação da Bacia de Sepulveda

Beisebol no Dodger Stadium no centro de Los Angeles

Boxe no Teatro Peacock no centro de Los Angeles (preliminares), Arena no centro de Los Angeles (finais)

Ciclovia em Venice Beach (ponto de partida)

Maratona em Venice Beach (ponto de partida)

Pentatlo Moderno na Área de Recreação da Bacia de Sepulveda

Ginástica Rítmica no Centro Esportivo da USC

Squash no Universal Studios Lot

Triatlo em Venice Beach

CARSON

Tiro com arco no estádio em Carson

LONG BEACH

Vôlei de praia na praia de Alamitos

Remo costeiro na orla de Long Beach

Tiro ao alvo no centro de convenções em Long Beach

Escalada esportiva no estacionamento do Centro de Convenções em Long Beach

ANAHEIM

Vôlei na Arena em Anaheim

ARCÁDIA

Hipismo no Parque Santa Anita em Arcádia

POMONA

Críquete (T20) no recinto de feiras em Pomona

SAN CLEMENTE

Surfe em Trestles Beach

SOUTH EL MONTE

Tiro com espingarda no Shotgun Center em South El Monte