Não se fala em alteração de meta de primário, diz secretária do Tesouro

A secretária-adjunta do Tesouro Nacional, Viviane Varga, afirmou nesta terça-feira, 15, que não existe no cenário do governo qualquer discussão sobre alteração da meta de resultado primário para os próximos anos.

Ela assegurou ainda que as metas de resultado primário estabelecidas no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026 refletem uma trajetória compatível com o compromisso da equipe econômica com a estabilização e redução da dívida pública. Segundo Varga, a elevação gradual do superávit primário funciona como uma âncora fiscal, essencial para conter e reverter o crescimento do endividamento do País.

Varga avaliou ainda que a condução de uma política monetária mais restritiva tem efeito relevante sobre a trajetória da dívida pública, mas garantiu que o governo vem adotando todas as medidas necessárias para ampliar o superávit primário e, com isso, estabilizar a curva de endividamento.

Ela ressaltou que a retomada do grau de investimento é uma prioridade para o País e que esse objetivo será perseguido pelo Tesouro Nacional. Varga reiterou ainda que as metas fiscais estabelecidas pelo governo estão sendo cumpridas, o que, segundo ela, já se reflete positivamente nas avaliações das agências de classificação de risco.