Trump ordena investigação tarifária sobre importações de minerais essenciais pelos EUA

Por Ernest Scheyder

(Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou nesta terça-feira uma investigação sobre possíveis novas tarifas para todas as importações de minerais essenciais pelo país, numa escalada da disputa com parceiros comerciais globais e numa tentativa de repreender diretamente a líder do setor, a China.

A ordem expõe o que fabricantes, consultores da indústria e acadêmicos, entre outros, vêm alertando há muito tempo: que os EUA dependem excessivamente de Pequim e de outros países para obter versões processadas dos minerais que alimentam toda a sua economia.

Trump assinou uma ordem na Casa Branca instruindo o Secretário de Comércio, Howard Lutnick, a iniciar uma investigação de segurança nacional sob a Seção 232 da Lei de Expansão Comercial, de 1962. Essa é a mesma lei que Trump usou em seu primeiro mandato para impor tarifas globais de 25% sobre aço e alumínio e que ele usou em fevereiro para iniciar uma investigação sobre potenciais tarifas sobre cobre.

A dinâmica de mercado para todos os minerais essenciais -- incluindo cobalto, níquel e as 17 terras raras -- será estudada para possíveis tarifas, de acordo com a ordem, que adicionou urânio e quaisquer outros elementos que as autoridades federais dos EUA considerem necessários.

Atualmente, os EUA extraem e processam quantidades escassas de lítio, têm apenas uma mina de níquel -- mas nenhuma fundição do metal -- e não possuem mina ou refinaria de cobalto. Embora possuam várias minas de cobre, os EUA têm apenas duas fundições do metal e dependem de outras nações para processá-lo.

"A dependência dos Estados Unidos em relação às importações e a vulnerabilidade de nossas cadeias de suprimentos aumentam o potencial de riscos à segurança nacional, à prontidão da defesa, à estabilidade de preços e à prosperidade e resiliência econômica", disse Trump na ordem.

No início deste mês, Pequim impôs restrições à exportação de terras raras, em resposta às recentes tarifas amplas de Trump.

Terras raras são um grupo de 17 elementos utilizados nas indústrias de defesa, veículos elétricos, energia e eletrônicos. Os Estados Unidos possuem apenas uma mina de terras raras, e a maior parte de seu fornecimento processado vem da China.

As restrições do país asiático foram vistas como a mais recente demonstração da capacidade da China de usar seu domínio sobre a mineração e o processamento de minerais essenciais como arma, depois de proibir totalmente a exportação de três outros metais para os EUA no ano passado e impor controles de exportação a outros.

Empresas de mineração chinesas em todo o mundo têm inundado os mercados com suprimentos baratos de muitos minerais essenciais nos últimos anos, alimentando apelos da indústria e de investidores por ações de Washington para apoiar projetos dos EUA.

(Reportagem de Ernest Scheyder; reportagem adicional de Costas Pitas)