Citi anuncia lucro no 4º tri e recompra de ações

(Reuters) - O Citigroup reportou nesta quarta-feira lucro no quarto trimestre, revertendo prejuízo um ano antes, em resultado ajudado pela área de trading e pelas operações de fusões e aquisições.

O terceiro maior banco dos Estados Unidos também anunciou um programa de recompra de 20 bilhões de dólares em ações e cortou uma meta de retorno observada de perto pelo mercado.

"2024 foi um ano crítico e nossos resultados mostram que nossa estratégia está apresentando os resultados esperados e impulsionando um desempenho mais forte em nossos negócios", disse a presidente-executiva do Citi, Jane Fraser.

"Embora agora esperemos que nosso ROTCE (sigla em inglês para retorno sobre o capital tangível comum) de 2026 fique entre 10% e 11% para fazer investimentos adicionais em nossos negócios e transformação, esse nível é um ponto de referência, não um destino", disse Fraser.

O Citi teve lucro líquido de 2,9 bilhões de dólares, ou 1,34 dólar por ação, nos três meses encerrados em 31 de dezembro, ante prejuízo de 1,8 bilhão, ou 1,16 dólar por papel, um ano antes.

A receita total aumentou para 19,6 bilhões de dólares, de 17,4 bilhões no mesmo período no ano anterior.

A receita de mercados do Citi aumentou 36%, para 4,6 bilhões de dólares, enquanto a do banco de investimento cresceu 35%, para 925 milhões.

FIM DO ANO DE TRANSIÇÃO

Fraser apresentou no final de 2023 um plano para aumentar o lucro, otimizar operações e corrigir deficiências de longa data na gestão de riscos e governança de dados do banco, e grande parte da reorganização foi realizada no ano passado.

A receita da divisão de gestão de patrimônio do Citi, uma parte fundamental da estratégia de crescimento da Fraser, aumentou 20%, para 2 bilhões de dólares.

Investidores agora estão avaliando se Fraser e sua equipe conseguirão atingir as metas de crescimento e avançar no enfrentamento das punições regulatórias impostas ao banco nos últimos anos.

