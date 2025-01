Xi chama relações econômicas entre China e UE de "simbióticas" em meio a tensões comerciais com os EUA

PEQUIM (Reuters) - A China e a União Europeia têm uma sólida relação econômica "simbiótica" e Pequim espera que o bloco possa se tornar "um parceiro confiável para cooperação", disse o presidente Xi Jinping ao presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, nesta terça-feira.

Desde que a China e a Europa se respeitarem mutuamente, tratem uma à outra como iguais e se engajem em um diálogo sincero, elas poderão "avançar na cooperação e realizar grandes feitos", disse Xi em uma ligação telefônica com Costa, segundo a emissora estatal CCTV.

As falas de Xi ocorrem no momento em que a segunda maior economia do mundo se prepara para iminentes aumentos de tarifas dos Estados Unidos sobre produtos chineses após a posse de Donald Trump como o próximo presidente dos EUA em 20 de janeiro.

A China e a Europa devem fortalecer a comunicação estratégica e aumentar a confiança mútua à medida que a situação internacional se torna mais grave e complexa, disse Xi.

A cooperação econômica e comercial entre os dois lados é complementar e mutuamente benéfica, e eles devem criar novos pontos para expandir a cooperação, disse Xi.

As tensões permanecem elevadas entre a China e a UE em relação às tarifas desta última sobre os veículos elétricos chineses, enquanto a China e os EUA têm trocado farpas e medidas de retaliação para limitar as exportações entre si de tecnologia e materiais críticos.

O governo Biden disse nesta semana que restringirá ainda mais as exportações de chips e tecnologia de inteligência artificial, mantendo um bloqueio às exportações para países como a China.

O Ministério do Comércio da China e a associação do setor de semicondutores criticaram as novas regulamentações dos EUA, com a associação conclamando nesta terça-feira o setor global de tecnologia a resistir à "hegemonia tecnológica" do governo Biden.