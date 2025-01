Pesquisa no Reino Unido mostra Partido Reformista, de direita, em segundo lugar atrás de trabalhistas

Por Sachin Ravikumar

LONDRES (Reuters) - O direitista Partido Reformista, do ativista pelo Brexit Nigel Farage, é o segundo partido político mais popular do Reino Unido e está apenas um ponto percentual atrás do Partido Trabalhista, que está no poder, de acordo com uma pesquisa de opinião realizada nesta terça-feira

Seis meses após a vitória esmagadora do Partido Trabalhista nas eleições e com outra votação prevista para 2029, a pesquisa YouGov mostrou que, se uma eleição geral fosse realizada amanhã, 26% dos eleitores britânicos escolheriam o Partido Trabalhista e 25% votariam no Reformista. Os conservadores ficariam com 22%.

A pesquisa é a primeira da YouGov desde a eleição de 4 de julho e mostrou que o Partido Reformista, que obteve 14% dos votos na eleição passada, ganhou o apoio de eleitores dos conservadores e, em menor escala, do Partido Trabalhista, do atual primeiro-ministro Keir Starmer.

O Partido Reformista de Farage tem apenas cinco representantes no Parlamento britânico de 650 assentos, mas, depois de conquistar mais de 4 milhões de votos em todo o país, é visto como um desafiante populista a um sistema britânico historicamente dominado pelos trabalhistas e pelos conservadores.

O Partido Trabalhista de Starmer, que chegou ao poder ajudado pela frustração dos eleitores com os 14 anos de governo conservador, sofreu uma série de reveses iniciais, incluindo um protesto contra o fato de os ministros aceitarem brindes e as consequências de um orçamento de aumento de impostos mal recebido.

A pesquisa YouGov, que entrevistou 2.279 pessoas nos últimos dois dias, disse que apenas 54% das pessoas que votaram nos trabalhistas na última eleição o fariam novamente.

O Partido Reformista tem o apoio de Elon Musk, um aliado próximo do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, embora o presidente da Tesla e dono da rede social X tenha retirado seu apoio a Farage.

Em outros lugares da Europa, Musk também apoiou o partido de direita e anti-imigração AfD da Alemanha antes das eleições nacionais de fevereiro.

(Reportagem de Sachin Ravikumar)