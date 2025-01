Biden vai flexibilizar de forma sinificativa sanções contra Cuba poucos dias antes de Trump assumir

Por Trevor Hunnicutt e Dave Sherwood

WASHINGTON/HAVANA (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, relaxará as sanções contra Cuba, sua inimiga de longa data, dias antes da posse de Donald Trump, em um amplo conjunto de medidas nesta terça-feira que ele espera que leve à libertação de prisioneiros políticos em Havana.

Como parte das medidas, Biden está revertendo várias restrições linha-dura postas em prática por Trump, seu antecessor e o presidente eleito. Essas medidas incluem notificar o Congresso sobre os planos de retirar a designação dos EUA de Cuba como patrocinador estatal do terrorismo e desfazer um decreto de Trump que restringiu algumas transações financeiras com alguns militares e cubanos ligados ao governo, de acordo com uma autoridade de alto escalão do governo.

Biden também estava pronto para suspender a capacidade dos indivíduos de usar os tribunais dos EUA para fazer reivindicações de propriedades potencialmente confiscadas em Cuba após a revolução de Fidel Castro em 1959, disse a autoridade.

As medidas foram relacionadas à esperada libertação por Cuba de um número "significativo" de prisioneiros políticos, após as negociações do governo comunista com a Igreja Católica.

Cuba enfrentou duras críticas de grupos de defesa dos direitos humanos, dos Estados Unidos e da União Europeia após a prisão de centenas de manifestantes depois dos tumultos de 11 de julho de 2021, os maiores desde a revolução de Castro.

Os anúncios, poucos dias antes de Biden deixar o cargo, marcam sua primeira ruptura real na política das sanções da era Trump que contribuíram para uma das piores crises econômicas de Cuba.

Trump pode tentar reviver as sanções quando assumir o cargo.

Mas, no curto prazo, esperava-se que as novas medidas de Biden dessem a Havana mais espaço de manobra na luta contra uma crise econômica devastadora.

Trump incluiu Cuba na lista dos EUA de Estados Patrocinadores do Terrorismo em 2021, nas últimas horas de seu primeiro mandato, dizendo que Havana havia repetidamente fornecido "apoio a atos de terrorismo internacional" ao abrigar fugitivos dos EUA e líderes rebeldes colombianos.

Cuba negou as alegações, chamando a designação de uma farsa e buscando a remoção da lista, que traz uma proibição da ajuda econômica dos EUA, uma proibição das exportações de armas dos EUA e uma desvantagem geopolítica suficiente para manter até mesmo os aliados mais próximos de Cuba desconfiados de fazer negócios com a ilha.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt, Doina Chiacu e Susan Heavey em Washington e Dave Sherwood em Havana)