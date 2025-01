Pórticos de pedágio vão deixar tarifa mais barata, diz presidente da Veloe

André Turquetto, presidente da Veloe, diz que, com a implementação da tecnologia free flow, a perspectiva é que a tarifa de pedágio seja reduzida. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Segundo ele, o free flow será mais capilar do que um pedágio convencional. "Ou seja, a cada praça de pedágio, você pode ter 'n' pórticos de free flow, cinco, seis pórticos. Com mais capilaridade, a ideia é que a cobrança seja mais proporcional por trecho percorrido", afirma. O free flow é uma tecnologia diferente de captura —ou por placa ou através da tag do adesivo. Turquetto também é presidente da Abepam (Associação Brasileira das Empresas de Pagamento Automático para Mobilidade).

Com a maior capilaridade do sistema free flow, isso vai ser muito mais prático para que você consiga pedagiar trechos onde hoje não é pedagiado. E, portanto, a perspectiva é que a tarifa seja reduzida.

André Turquetto, presidente da Veloe

Free flow em trecho da rodovia Rio-Santos Imagem: CCR Rio-SP e Abepam/Divulgação

O free flow foi lançado pela Veloe em 2023. Trata-se de um modelo de cobrança automático de pedágio. "O free flow nada mais é do que o pedágio sem cancela", diz Turquetto.

A Veloe é um hub de mobilidade e gestão de frota. Sua tag é aceita em todas as rodovias pedagiadas e mais de 2.500 estabelecimentos comerciais no país. A empresa foi criada em 2018 por dois grandes bancos (Banco do Brasil e Bradesco), como uma unidade de negócios da Alelo. Em 2023, a empresa faturou R$ 5,4 bilhões.