É falso que Lula desceu a rampa do Planalto em 8/1 aos gritos de 'ladrão'

É falso que presidente Lula (PT) tenha sido chamado de "ladrão" ao descer a rampa do Palácio do Planalto em 8 de janeiro deste ano. O conteúdo se trata, na verdade, de uma montagem, mas foi amplamente compartilhado no Instagram, TikTok e Threads.

O que diz o post

No vídeo, é possível ver o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, a primeira-dama Janja e a segunda-dama Lu Alckmin e outros integrantes do governo descendo a rampa do Palácio do Planalto.

No áudio, gritos de "Lula ladrão, seu lugar é na prisão" se destacam. Há também sons de buzinas. "Até no 8/01 onde Lula achou que não ia ter o hino do bandido", diz o texto escrito no vídeo.

Porque é falso

Vídeo original foi publicado nas redes de Lula e não contém o mesmo áudio. Por meio de uma busca reversa de imagens do vídeo, foi possível identificar que se trata do mesmo trecho que está nas redes sociais do presidente desde o dia 8 de janeiro de 2025 (aqui).

Um abraço pela nossa democracia. pic.twitter.com/IjIGss2ae9 -- Lula (@LulaOficial) January 8, 2025

Áudio inserido em postagem desinformativa é de outro vídeo. As publicações desinformativas que circulam no Threads e Instagram compartilham, na verdade, um post do TikTok - o logo da marca com o @ do usuário aparecem nas imagens. Nele, consta que o áudio original é de um protesto que supostamente teria ocorrido no mesmo dia em Jundiaí (SP). Não é possível identificar a data exata em que o vídeo foi gravado, mas o som se adequa ao ambiente devido às buzinas e a leitura labial das pessoas que protestavam.

Não há registros de manifestações contra Lula em Brasília em 8 de janeiro de 2025. O UOL Confere buscou por cobertura na imprensa sobre o dia que marcou 2 anos dos ataques antidemocráticos (aqui), mas somente encontrou registros do ato esvaziado promovido na Praça dos Três Poderes.

Viralização. No TikTok, o vídeo tinha mais de 2 milhões de interações até a data de publicação desta checagem, incluindo 497 mil curtidas e mais de 27 mil comentários.

O conteúdo também foi checado pela AFP e pelo Aos Fatos.

