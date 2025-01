Versão final do acordo de trégua em Gaza é apresentada às partes após "avanço", diz autoridade

Por Andrew Mills e Nidal al-Mughrabi

DOHA/CAIRO (Reuters) - O mediador Catar entregou a Israel e ao Hamas um rascunho final de um acordo nesta segunda-feira para acabar com a guerra em Gaza, depois de um "avanço" à meia-noite em conversas com a presença do enviado do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à Reuters uma autoridade informada sobre as negociações.

A autoridade disse que o texto para um cessar-fogo e a libertação de reféns foi debatido em conversas em Doha, que incluíram os chefes das agências de espionagem Mossad e Shin Bet de Israel e o primeiro-ministro do Catar, bem como Steve Witkoff, que se tornará enviado dos EUA quando Trump assumir o cargo na próxima semana. Acredita-se que as autoridades do governo norte-americano que está deixando o cargo também tenham participado.

"As próximas 24 horas serão fundamentais para se chegar ao acordo", disse a autoridade.

A rádio Kan de Israel, citando uma autoridade israelense, informou nesta segunda-feira que as delegações israelense e do Hamas no Catar haviam recebido uma minuta e que a delegação israelense havia informado os líderes israelenses. Israel, o Hamas e o Ministério das Relações Exteriores do Catar não responderam aos pedidos de confirmação ou comentários.

Autoridades de ambos os lados, embora não tenham confirmado que uma minuta final tenha sido alcançada, descreveram o progresso nas negociações.

Uma autoridade israelense graduada disse que um acordo poderia ser fechado dentro de alguns dias se o Hamas responder a uma proposta. Um funcionário palestino próximo às negociações disse que as informações de Doha eram "muito promissoras", acrescentando: "As lacunas estavam sendo reduzidas e há um grande impulso em direção a um acordo se tudo correr bem até o fim."

Os Estados Unidos, o Catar e o Egito têm trabalhado por mais de um ano em negociações para pôr fim à guerra em Gaza, até agora sem sucesso.

(Reportagem de Andrew Mills, em Doha, e Nidal Al Mughrabi, no Cairo; Reportagem adicional de James Mackenzie e Maayan Lubell, em Jerusalém)