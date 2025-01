Sobe para 11 número de mortos por deslizamentos em Ipatinga e região

SÃO PAULO (Reuters) - O número de mortos em decorrência dos deslizamentos de terra causados pelas fortes chuvas que atingiram no fim de semana Ipatinga e a região do Vale do Aço, em Minas Gerais, subiu para 11, de acordo com boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros do Estado nesta segunda-feira.

Segundo a corporação, 10 mortes foram registradas em Ipatinga -- entre elas duas crianças de 8 anos, três idosas de 75, 68 e 69 anos, e um idoso de 78 anos. Outra pessoa morreu na cidade de Santana Paraíso, também na região do Vale do Aço.

"As ocorrências envolvendo pessoas soterradas foram finalizadas na data de ontem (domingo) por volta das 23h. No dia de hoje (segunda), os bombeiros de Ipatinga montaram uma força tarefa e irão realizar vistorias na região", disse a corporação em boletim.

No domingo, em vídeo publicado em uma rede social, o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes (PL), disse que 80 milímetros de chuva caíram sobre a cidade em menos de uma hora, o que gerou inundações, deslizamentos e obstrução de vias.

Também no domingo, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que colocou todos os recursos do governo estadual à disposição da prefeitura de Ipatinga e anunciou que visitaria a região.

(Reportagem de Eduardo Simões)