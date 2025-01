Receita de venda externa de carne bovina atinge recorde de US$ 13,135 bi em 2024

São Paulo, 13 - A exportação de carne bovina in natura e processada alcançou 3,193 milhões de toneladas em 2024, alta de 26% em volume, informou a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) em nota. A receita de vendas externas de carne bovina atingiu o recorde de US$ 13,135 bilhões, alta de 21% ante 2023. Os dados foram compilados pela Abrafrigo na Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Os preços médios, no entanto, caíram: foram de US$ 4.113 por tonelada em 2024, ante US$ 4.2777 por tonelada no ano anterior.A China continuou sendo o maior importador da carne bovina brasileira. Importou 1.326.679 toneladas (+9,8% ante 2023) com receita de US$ 5,986 (+4%). Mas a sua participação no volume comprado caiu de 47,7% em 2023 para 41,5% em 2024, Já a participação na receita recuou de 53,1% para 45,6%. Os Estados Unidos aumentaram sua participação no volume exportado pelo País, de 14,1% em 2023 para 16,7% em 2024. O país importou 532.653 toneladas (+49,1% ante 2023), com receita de US$ 1,637 bilhão (+46,8%).Os Emirados Árabes foram o terceiro maior comprador da carne bovina brasileira, com 133.342 toneladas (+72,3%) e m receita de US$ 605,5 milhões (+79%). O Chile foi o quarto maior cliente, com 109.911 toneladas (+9,4%) e receita de US$ 532,6 milhões (+ 9,2%).DezembroA Abrafrigo informou que houve queda de 13% no volume exportado de carne bovina em dezembro de 2024, na comparação com igual mês de 2023. O Brasil embarcou 245.343 toneladas do produto no mês, ante 281.870 toneladas em dezembro do ano anterior. Mas a receita aumentou de US$ 1,090 bilhão em 2023 para US$ 1,114 bilhão em 2024, alta de 2,26%. Já os preços médios subiram em dezembro, de US$ 3.867 por tonelada no igual mês de 2023 para US$ 4.543 por tonelada em dezembro de 2024.