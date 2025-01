BBB 25: como Gracyanne Barbosa pode substituir os 40 ovos por dia na xepa?

Gracyanne Barbosa, 41, que foi confirmada no BBB 25, já declarou comer 1.200 ovos por mês, cerca de 40 ovos por dia, sendo 10 inteiros e 30 claras. O alimento é considerado uma proteína de padrão ouro, pois oferece grande quantidade desse macronutriente, sem a necessidade de grande ingestão de gorduras e calorias (considerando o descarte das gemas, como a musa fitness costuma fazer).

Mas se Gracy cair na xepa do reality show, pode ser que seja difícil ela manter a massa muscular. Isso porque, se os alimentos das edições anteriores forem mantidos no BBB 25, a influenciadora terá disponível na xepa carnes como fígado, dobradinha, moela, língua de boi, arroz, feijão, biscoito e pão.

"Com esses alimentos disponíveis na xepa, vai ser bem difícil ela manter a massa muscular", diz Samuel Pompeu, nutricionista pela Universidade de Guarulhos, com pós-graduação em nutrição esportiva. Entretanto, ele diz que ela pode fazer algumas adaptações para manter o aporte de proteína.

Vai dar para adaptar dieta proteica?

De acordo com Pompeu, uma das trocas mais equivalentes ao ovo pode ser pela moela de frango. "Provavelmente, ela come outras coisas ao longo do dia além dos ovos. Mas para tentar igualar, ela poderia comer 850 gramas de moela de frango por dia. Vai dar uma quantidade de calorias parecidas, mas mais proteínas e menos gordura", diz.

O nutricionista afirma que essa quantidade de moela tem em média 1240 calorias, 250 gramas de proteína e 23 gramas gordura, enquanto a quantidade de ovos que Gracyanne consome (10 inteiros e 30 claras) tem por volta de 1250 calorias, 170 gramas de proteína e 50 gramas de gordura.

Outra opção, de acordo com o profissional, seria a dobradinha, que oferece 65 gramas de proteína em 600 gramas, mas com 1290 calorias e mais gordura que os ovos —70 gramas na porção.

Carnes da xepa são nutritivas

Apesar de muita gente torcer o nariz para as carnes disponíveis na xepa do programa, elas são nutritivas, baratas e fáceis de preparar. Para se ter ideia, um bife de fígado de 100 gramas pode suprir em 51% a necessidade diária de proteína e quase 70% a de ferro.

O próprio Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, orienta que se deve comer pelo menos uma vez por semana vísceras e miúdos, pois são excelentes fontes de ferro com alta biodisponibilidade.

A seguir, conheça melhor os benefícios de cada proteína:

O fígado de boi é uma proteína rica em vários nutrientes Imagem: iStock

Fígado bovino

É um dos alimentos de origem animal mais ricos em nutrientes e de alto valor biológico, o que significa que é absorvido pelo organismo mais facilmente. Ele é fonte de vitaminas A, B12, B5, B6 e C, ácido fólico, riboflavina, selênio, ferro, cobre e zinco.

Esses nutrientes dão energia e ajudam no controle do estresse e as vitaminas B12, B6 e ácido fólico auxiliam na redução do risco de infarto. Já a vitamina C e o zinco são substâncias antioxidantes que reduzem o risco de câncer e previnem o envelhecimento precoce.

As quantidades de vitamina A também surpreendem: 100 g de fígado fornece mais vitamina A do que a necessidade diária. Esta vitamina é essencial para a manutenção do sistema imunológico, visão, reprodução e comunicação celular, além de participar do crescimento e diferenciação celulares, exercendo função crítica para a manutenção dos órgãos vitais.

Outro mineral bastante abundante no fígado é o cobre, que faz parte de enzimas centrais para a produção de energia, metabolismo do ferro, síntese de tecido conectivo e síntese de neurotransmissores.

Mas fique atento: o bife de fígado bovino também possui muito colesterol, por isso deve ser consumido de forma moderada.

Se bem preparada, a moela fica muito saborosa Imagem: iStock

Moela

A moela é um músculo pequeno das aves, localizado no estômago, responsável por facilitar a digestão de sementes e grãos. Ela é rica em proteínas e pobre em carboidratos e gorduras. Além disso, é fonte de zinco, um micronutriente que participa da atividade de mais de cem enzimas e é mais conhecido pelo seu papel no sistema imune.

O consumo de uma porção de 100 g de moela, aproximadamente 4 colheres de sopa, pode suprir em 37% a necessidade diária de zinco.

Vale ressaltar que, embora menos que o fígado, a moela também tem colesterol e, por isso, seu consumo também deve ser moderado.

A língua é uma ótima opção de proteína, inclusive para crianças Imagem: iStock

Língua

A língua bovina é rica em proteínas de alto valor biológico e gorduras, responsáveis pelo seu sabor e textura. Ela é uma proteína completa, contendo todos os aminoácidos necessários para o bom funcionamento do corpo, e uma boa construção muscular. Ela também contém ferro, zinco, vitamina B12, cálcio, ferro e fósforo.

A rabada consumida com moderação é muito nutritiva Imagem: iStock

Rabada

Assim como o fígado, a moela e a língua, é uma carne rica em proteína de alta absorção, ferro, vitamina A, B6, B12 e zinco.

A cocção dos ossos do rabo do boi pode apresentar inúmeros benefícios à saúde, pois possui uma boa fonte de micronutrientes presentes nos ossos, como cálcio, fósforo e magnésio. Além disso, o caldo da rabada é rico em colágeno e produtos da cartilagem, que podem ajudar nos tendões, ossos e principalmente articulações.

Outro fator comum na rabada é a presença abundante do aminoácido glutamina, que tem sido frequentemente associada à melhora do sistema imunológico e redução de quadros inflamatórios.

Mas o prato também contém muita gordura e colesterol, portanto seu consumo deve ser moderado.

*Com informações de matéria publicada em 19/04/2021