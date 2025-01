Enem 2024 tem 12 redações nota mil e piora em relação ao ano anterior

Do UOL, em São Paulo

Apenas 12 estudantes tiraram a nota máxima na redação do Enem 2024. Os dados foram divulgados pelo MEC (Ministério da Educação) nesta segunda-feira (13).

O que aconteceu

Apenas um estudante da rede pública, em Minas Gerais, conseguiu alcançar maior resultado. Em 2023, 60 alunos tiraram nota mil, quatro eram de escolas públicas.

Nota média da redação aumentou em relação ao Enem 2023. A média da redação do exame ficou em 660 pontos — 15 a mais que a do ano anterior, quando foi de 645. O resultado médio da prova também subiu de 543 para 546.

Inep, órgão responsável pela prova, fará estudos até maio para avaliar dados. "Vamos procurar entender o que significa esse resultado", disse o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

O tema da redação do Enem 2024 foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". O texto tem 20% de peso da nota total da prova e é corrigido a partir de cinco competências — os participantes podem zerar caso fujam da proposta apresentada, por exemplo.

Mais de 4,32 milhões de pessoas se inscreveram para o Enem 2024. Segundo o MEC, 73,5% dos inscritos estiveram presentes nos dois dias de prova, que é considerada a principal porta de entrada para o ensino superior no país.

O que fazer com a nota do Enem

Quem fez o exame pode usar a nota para tentar uma vaga no Sisu ou no Prouni. Para estar apto, os alunos precisam ter tirado mais de 450 pontos no Enem e não podem ter zerado na redação.

Os resultados do Enem foram divulgados hoje na Página do Participante. Além das instituições nacionais, os candidatos podem tentar uma vaga em universidades internacionais.

Veja o calendário

Sisu 2025

17/1: Início das inscrições

Início das inscrições 21/1 : Fim das inscrições

: Fim das inscrições 26/1 : Divulgação do resultado

: Divulgação do resultado 27 a 31/1 : Matrícula dos selecionados

: Matrícula dos selecionados 26 a 31/1: Manifestação de interesse para lista de espera

Prouni 2025