Deputado pede que MPF apure compra de móveis escolares após matéria do UOL

O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) pediu hoje, após reportagem do UOL, para que o MPF (Ministério Público Federal) investigue a compra de carteiras escolares pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) por 50% a mais que o valor de mercado.

O que aconteceu

Parlamentar pede a instauração de um inquérito para apurar as possíveis irregularidades na aquisição de mobiliário escolar pelo FNDE. "Caso constatadas irregularidades, a adoção das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para responsabilizar os agentes públicos e privados envolvidos, bem como para ressarcir eventuais danos causados ao erário", diz a representação.

Detalhes da compra, como o processo licitatório e definição de preços, também são pedidos por Kataguiri. Além disso, ele pede a requisição de informações detalhadas ao FNDE sobre as empresas participantes, justificativas para exigências de certificações adicionais e medidas adotadas para assegurar a competitividade.

Custo da compra das carteiras ficou em R$ 3 bilhões, R$ 1 bilhão acima do que seria com os preços estimados pela CGU (Controladoria-Geral da União) em 2022. Um conjunto para mesa para professor que custava R$ 368,88 em 2022 (reajustado pela inflação, R$ 387,55) teve sua compra aprovada por até R$ 1.072, por exemplo, segundo os preços homologados pelo FNDE em um pregão no ano passado.

O edital tinha sido alvo de questionamentos da CGU em 2022, ainda no governo Bolsonaro. O órgão de controle apontou um risco de sobrepreço de R$ 1,6 bilhão e pediu que o FNDE refizesse o edital e a pesquisa de preços.

Um dos problemas apontados pela CGU —a quantidade exagerada de móveis prevista, de 10 milhões de carteiras— foi corrigido. Contudo, os preços do pregão, realizado em junho de 2024 e vencido por sete empresas, continuaram acima da média de mercado.

De acordo com o edital publicado pelo FNDE, a inflação em 2023 para móveis escolares pode ser estimada em por volta de 5%. Os preços aceitos pelo FNDE, porém, são até 176% maiores que as referências usadas pela CGU em 2022.

Após a publicação da reportagem, o MPTCU (Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União) também pediu que o tribunal abrisse um processo para investigar a compra de mobiliário escolar. Em representação de 4 de abril, o subprocurador-geral do MPTCU, Lucas Furtado, apontou que os "possíveis prejuízos ao erário" decorrentes da realização do pregão devem ser investigados.