Ações europeias fecham no menor nível em mais de 14 meses, com volatilidade da guerra comercial dominando mercados

Por Sukriti Gupta e Medha Singh e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - As ações europeias caíram em uma sessão volátil nesta segunda-feira, com o índice pan-europeu STOXX 600 fechando em seu nível mais baixo desde janeiro de 2024, uma vez que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deu sinais de abrandar sua agressiva guerra comercial.

O STOXX 600 fechou em queda de 4,50%, a 474,01 pontos, em baixa pela quarta sessão consecutiva. As principais bolsas recuaram entre 4% e mais de 5%.

O índice de referência da Alemanha caiu até 6,4% mais cedo, chegando a recuar mais de 20% em relação ao seu recorde histórico de fechamento em março e a caminho de confirmar um mercado em baixa, embora tenha reduzido algumas perdas.

Um indicador da volatilidade do mercado acionário da zona do euro saltou para 46,72, o maior nível em mais de três anos.

Uma enxurrada de manchetes manteve investidores nervosos durante toda a sessão. As ações reduziram drasticamente as perdas após uma notícia de que Trump estava considerando uma pausa de 90 dias nas tarifas para todos os países, exceto a China. No entanto, os ganhos foram desfeitos depois que a Casa Branca chamou o relatório de "notícia falsa".

Todos os setores fecharam no território negativo, com o de bancos confirmando um mercado em baixa, com queda de mais de 20,9% em relação ao seu recorde em março.

Investidores também registraram ganhos em ações de fabricantes de armas, que haviam subido anteriormente neste ano com a perspectiva de maiores gastos com defesa, com os papéis do setor de defesa em queda de mais de 5%.

"Se os EUA pegam um resfriado, o resto do mundo pega uma gripe", disse Barry Knapp, sócio-gerente da Ironsides Macroeconomics.

"Foi tolice pensar que você pode se esconder nos mercados estrangeiros porque (os EUA) são a maior fonte de demandas globais finais."

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 4,38%, a 7.702,08 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 4,13%, a 19.789,62 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 4,78%, a 6.927,12 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 5,18%, a 32.853,98 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 5,12%, a 11.785,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 5,63%, a 6.262,28 pontos.