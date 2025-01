Sisu e Prouni 2025: veja o calendário para usar nota do Enem

Do UOL, em São Paulo

Os candidatos que fizeram o Enem 2024 podem usar as notas para tentar uma vaga no ensino superior pelo programas do governo federal. O Sisu oferece oportunidades em universidades públicas e o Prouni, bolsas nas instituições privadas.

O que aconteceu

Para tentar uma vaga nesses programas, os estudantes precisam tirar mais de 450 pontos no Enem e não podem ter zerado na redação.

Os resultados do Enem foram divulgados hoje na Página do Participante. Além das instituições nacionais, os candidatos podem tentar uma vaga em universidades internacionais.

Apenas 12 candidatos do Enem tiraram a nota máxima na redação neste ano. Só um é de escola pública, de Minas Gerais.

Veja o calendário

Sisu 2025

17/1: Início das inscrições

Início das inscrições 21/1 : Fim das inscrições

: Fim das inscrições 26/1 : Divulgação do resultado

: Divulgação do resultado 27 a 31/1 : Matrícula dos selecionados

: Matrícula dos selecionados 26 a 31/1: Manifestação de interesse para lista de espera

Prouni 2025