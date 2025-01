Luva lança-teia faz criança 'virar' Homem-Aranha e custa menos de R$ 35

Se você está procurando uma opção divertida para as férias da criançada, pode gostar do brinquedo de luva que lança-teia, inspirado no personagem Homem-Aranha. O produto tem feito sucesso entre consumidores, com mais de mil compras só no mês passado na Amazon.

Também encontramos uma opção similiar na Shopee. Em promoção, o brinquedo é vendido por a partir de R$ 30,89. Conheça adiante os detalhes sobre essa luva lança-teia que homenageia o célebre super-herói da Marvel.

O que o fabricante diz sobre esse produto?

É vendido em kit (com duas luvas) ou individualmente

É feito de plástico resistente

Acompanha dardos com "teias" para lançar

Possui ventosa na ponta do dardo que gruda em objetos ao ser lançada

É possível amarrar uma linha (não inclusa) nos dardos para imitar a teia do Homem-Aranha

O que diz quem comprou o produto?

O brinquedo tem avaliação média de 4,4 (Amazon) e 4,8 (Shopee), sendo cinco a nota máxima.

O custo-benefício é muito bom. É igual ao anúncio. Meu filho tem três anos e brinca muito com os amiguinhos. Só errei em ter comprado apenas uma peça. Elena Lima



Meu filho amou. A luva veio do tamanho da mão dele. Ele tem seis anos. Andressa Santana Costa

Lança forte o dardo e gruda na superfície. Luana

Simples, fácil e intuitivo. Excelente para crianças que adoram o Homem-Aranha. Ana Paula Goulart

Pontos de atenção

No entanto, alguns consumidores reclamam da baixa qualidade do produto e que o mesmo foi entregue com defeito, faltando peças.

Produto não veio conforme anunciado. Faltaram peças, como a faixa de fixar no pulso da criança e um dardo (foram entregues apenas 2). Oliver

O produto não é como o da propaganda, além de vir faltando um dos velcros. Gustavo

Achei que pelo menos tinha que vir com o elástico que encaixa na mão, pois não veio. Mas ok, vou ter que procurar pra comprar. Marisa

Tem baixa qualidade e não funciona como o esperado. Darlene Lima

