Prefeito é morto a tiros no Equador a um mês das eleições presidenciais

Do UOL*, em São Paulo

O prefeito de Arenillas, cidade do Equador próxima à fronteira com o Peru, foi assassinado a tiros neste sábado (11), a um mês das eleições presidenciais. Eber Ponce chegou a ser socorrido com vida, mas morreu horas depois em um hospital.

O que aconteceu

O prefeito foi atacado enquanto dirigia sua caminhonete. Vídeos publicados em redes sociais mostram um grupo de pessoas socorrendo uma pessoa ferida, que é colocada na parte traseira do veículo.

#Condolencia

La Gobernación de El Oro ante el sensible fallecimiento del Sr.



Dr. Eber Ponce Rosero.

Expresa el profundo sentimiento de pesar y solidaridad a su distinguida familia y a todo el pueblo del cantón Arenillas, del cual fue su Alcalde.

Nuestro más sentido pésame. pic.twitter.com/OgaFBLJBzE -- Gobernación de El Oro (@GoberElOro) January 12, 2025

O ataque armado contra Eber Ponce ocorreu a menos de um mês das eleições presidenciais do Equador , um país dominado pela violência das quadrilhas do narcotráfico.

, um país dominado pela violência das quadrilhas do narcotráfico. Eber Ponce foi o segundo prefeito assassinado na província de El Oro após as eleições presidenciais de 2023 , quando foi eleito Daniel Noboa. Jorge Maldonado, que administrava a cidade de Portovelo, foi morto a tiros no dia 19 de abril de 2024, às vésperas de um referendo sobre ação contra o crime organizado.

, quando foi eleito Daniel Noboa. Jorge Maldonado, que administrava a cidade de Portovelo, foi morto a tiros no dia 19 de abril de 2024, às vésperas de um referendo sobre ação contra o crime organizado. O presidente Daniel Noboa busca a reeleição na votação de 9 de fevereiro e é favorito , em grande parte por sua política de mão dura contra o crime organizado. Segundo o governo, os homicídios reduziram 16% em 2024.

, em grande parte por sua política de mão dura contra o crime organizado. Segundo o governo, os homicídios reduziram 16% em 2024. Noboa tomou posse no dia 23 de novembro de 2023 para completar o mandato deixado vago por seu antecessor, Guillermo Lasso, que optou por dissolver a Assembleia Nacional para acabar com uma crise de governança após seu envolvimento em escândalos de corrupção, o que levou à convocação de eleições legislativas e presidenciais antecipadas.

* com AFP