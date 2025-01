Morador em LA diz que apagou fogo sozinho: 'Bombeiros estavam com os ricos'

Do UOL, em São Paulo

Moradores do bairro de Altadena, em Los Angeles, dizem que apagaram sozinhos focos de incêndio que ameaçavam suas casas e reclamaram da ausência dos Bombeiros. A área foi uma das mais atingidas pelos incêndios florestais na Califórnia.

O que aconteceu

Altadena é afetada pelo foco de incêndio Eaton, considerado o quarto mais destrutivo da história da Califórnia, segundo o CalFire. O fogo devastou 5.000 estruturas em toda a cidade de Pasadena e deixou seis mortos.

"Não vimos um único bombeiro enquanto jogávamos baldes de água para defender nossa casa das chamas" disse o professor Nicholas Norman, 40, em entrevista à AFP. A região começou a pegar fogo na tarde de terça (7) e os ventos ajudaram a espalhar as chamas.

Eles estavam muito ocupados em Palisades salvando as propriedades dos ricos e famosos e deixaram que nós, pessoas comuns, queimássemos.

Nicholas Norman, morador de Altadena

O bairro de luxo Pacific Palisades foi uma das áreas mais atingidas de Los Angeles. O fogo destruiu milhares de casas que ficavam às margens do Oceano Pacífico, incluindo a casa de famosos, como o ator Mel Gibson.

Autoridades alertam que a situação está longe de estar sob controle. Cinco focos de incêndio continuam ativos na região, mas os Bombeiros enfrentam dificuldade para apagar as chamas. "Parece que uma bomba atômica atingiu essas áreas", afirmou o xerife Robert Luna em comunicado à imprensa.

Apenas 15% do fogo causado por Eaton foi contido, segundo as autoridades de Pasadena. Mais de 180 mil pessoas precisaram deixar as próprias casas. Imagens mostram muitas delas destruídas.

Uma casa intacta do lado de outra reduzida a escombros pelo incêndio Eaton em Altadena, Califórnia, em 10 de janeiro de 2025 Imagem: FREDERIC J. BROWN/AFP

Fumaça sobe enquanto o incêndio Palisades queima em Malibu, Los Angeles, em 8 de janeiro de 2025 Imagem: Ringo Chiu/REUTERS

Árvore caiu sobre um carro durante o incêndio de Altadena, em 8 de janeiro de 2025 Imagem: Zaydee Sanchez/REUTERS