Força-tarefa 'sem precedentes': como Los Angeles está combatendo incêndio

Incêndios florestais em Los Angeles desde 7 de janeiro mobilizam 7.500 bombeiros, aviões-tanque, helicópteros e recursos federais para conter a destruição que já devastou milhares de hectares e matou dez pessoas.

O que aconteceu

Incêndios florestais devastam Los Angeles, com 13.750 hectares consumidos desde 7 de janeiro. Ventos fortes e a seca extrema impulsionaram o avanço das chamas, que já destruíram 10 mil edificações. O desastre forçou a evacuação de mais de 180 mil pessoas, informou o jornal Los Angeles Times.

Uma força-tarefa "sem precedentes" foi montada para combater os incêndios. Mais de 7.500 bombeiros, incluindo equipes de outros estados, estão na linha de frente, segundo informações do governador da Califórnia, Gavin Newsom, citadas pela CBS News. A Guarda Nacional da Califórnia mobilizou dez equipes especializadas para apoiar a operação.

Aeronaves e tecnologia de ponta estão sendo usadas para conter as chamas. Helicópteros com baldes de água e aviões-tanque equipados com o sistema MAFFS estão sendo utilizados nas áreas mais críticas, conforme relatado pela Military.com. O MAFFS é uma unidade autônoma que pode ser instalada no compartimento de carga de aeronaves militares ou comerciais. Ele é composto por um tubo que projeta água e retardantes de chamas. Dois novos aviões C-130 da Guarda Nacional de Nevada foram preparados para reforçar os esforços.

O uso da aeronave Super Scooper, essencial no combate, foi interrompido após colisão com um drone. O avião-tanque emprestado pelo Canadá é capaz de despejar grandes volumes de água nas áreas críticas. Ele precisará de reparos antes de voltar às operações, informou o Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles, citado pela RFI

O governo federal prometeu 100% de cobertura dos custos de resposta por seis meses. Essa ajuda inclui remoção de escombros, construção de abrigos e pagamento de socorristas, conforme anúncio feito pelo presidente Joe Biden.

Bombeiros tentam conter as chamas de incêndio na vizinhança de Pacific Palisades, em Los Angeles Imagem: Apu Gomes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Confira algumas iniciativas anunciadas pelo governo de Los Angeles:

Mobilização de bombeiros e equipamentos: mais de 7.500 bombeiros e equipes de emergência mobilizados, incluindo 4.700 do CAL FIRE, com suporte de 1.002 caminhões de bombeiros, 138 equipes especializadas, 53 tratores e 23 caminhões-tanque de água, além de 31 helicópteros e 6 aviões-tanque.

mais de 7.500 bombeiros e equipes de emergência mobilizados, incluindo 4.700 do CAL FIRE, com suporte de 1.002 caminhões de bombeiros, 138 equipes especializadas, 53 tratores e 23 caminhões-tanque de água, além de 31 helicópteros e 6 aviões-tanque. Parcerias interestaduais: parcerias interestaduais forneceram 75 caminhões de bombeiros de Oregon, 45 de Washington, 10 de Utah, 25 de Idaho e 5 do Novo México, aumentando a capacidade de resposta.

parcerias interestaduais forneceram 75 caminhões de bombeiros de Oregon, 45 de Washington, 10 de Utah, 25 de Idaho e 5 do Novo México, aumentando a capacidade de resposta. Esforço militar: a Guarda Nacional da Califórnia mobilizou mais de 600 membros, com 10 helicópteros e 2 aviões C-130 configurados para combate a incêndios, além de organizar 8 novas equipes de trabalho.

a Guarda Nacional da Califórnia mobilizou mais de 600 membros, com 10 helicópteros e 2 aviões C-130 configurados para combate a incêndios, além de organizar 8 novas equipes de trabalho. Apoio logístico e infraestrutura: o Departamento de Transportes da Califórnia (Caltrans) mobilizou 600 funcionários para desobstruir estradas, restaurar equipamentos de tráfego e manter 40 sinais operacionais com baterias e geradores.

o Departamento de Transportes da Califórnia (Caltrans) mobilizou 600 funcionários para desobstruir estradas, restaurar equipamentos de tráfego e manter 40 sinais operacionais com baterias e geradores. Assistência às vítimas: o Departamento de Serviços Sociais da Califórnia abriu 4 abrigos emergenciais acolhendo cerca de 500 pessoas e distribuiu guias de assistência para comunidades afetadas, incluindo imigrantes.

o Departamento de Serviços Sociais da Califórnia abriu 4 abrigos emergenciais acolhendo cerca de 500 pessoas e distribuiu guias de assistência para comunidades afetadas, incluindo imigrantes. Monitoramento de saúde pública: o Departamento de Saúde Pública da Califórnia ativou o Centro de Coordenação de Saúde Médica, monitorando impactos em hospitais e unidades de saúde nas áreas atingidas.

Impacto do clima

Ventos Santa Ana dificultam o combate às chamas e aumentam o risco de novos focos. As rajadas, que chegaram à maior intensidade desde 2011, espalham as chamas por bairros inteiros, segundo o Serviço Meteorológico Nacional dos EUA. Cientistas apontam que mudanças climáticas agravam a frequência e intensidade dos incêndios.

Bombeiros de Palisades, em Los Angeles, tentam controlar incêndio florestal que se espalha para casas Imagem: REUTERS/Ringo Chiu

A devastação inclui dez mortes confirmadas e prejuízos de até US$ 150 bilhões. Segundo o Serviço Médico Legal de Los Angeles, o número de vítimas pode crescer. A AccuWeather estima que os danos econômicos terão impactos de longo prazo para a região.

Um foco de incêndio em Hollywood restringiu o acesso a pontos turísticos do local. Áreas como a Calçada da Fama estão sob ordem de evacuação.

Mais de 420 mil estão sem energia. Segundo a plataforma PowerOutage.com, 424.608 pessoas estão sem luz no estado da Califórnia. A maioria delas (199 mil) em Los Angeles, área mais afetada pelo fogo.