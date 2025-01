Ao menos duas pessoas são mortas em ataque de grupo armado a assentamento do MST em SP

SÃO PAULO (Reuters) - Ao menos dois integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra foram assassinados na sexta-feira durante um ataque de um grupo armado contra um assentamento da reforma agrária em Tremembé, no interior de São Paulo, informaram o MST e a Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Outras seis pessoas ficaram feridas no ataque que, segundo o MST e depoimentos prestados à Polícia Civil de Taubaté, que apura o caso, foi realizado por homens em carros e motos. A polícia prendeu um homem em flagrante no local por porte ilegal de arma. Os feridos foram levados para um hospital de Taubaté e para um pronto socorro em Tremembé.

O Ministério da Justiça informou que a Polícia Federal investigará o caso.

"Na noite de ontem, dia 10, dez bandidos invadiram o assentamento Olga Benário, localizado em Tremembé, São Paulo, utilizando cinco carros e duas motos. Os criminosos atiraram contra os assentados, que presenciaram à invasão de uma área do assentamento. O ataque resultou em seis pessoas feridas, que estão hospitalizadas, e duas vítimas fatais", disse o MST em nota.

Em comunicado, a Secretaria de Segurança Pública paulista disse que "o caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido no plantão da Delegacia Seccional de Taubaté".

Também em nota, o Ministério da Justiça informou que a PF abriu inquérito para investigar os assassinatos e que uma equipe da corporação com agentes, perito e papiloscopista foi enviada ao local.

De acordo com o MST, as famílias assentadas no local têm sido, há anos, vítimas de "ameaças e coerções constantes".

"O assentamento Olga Benário enfrenta uma intensa disputa com a especulação imobiliária voltada para o turismo de lazer, devido à sua localização estratégica na região do Vale do Paraíba", afirmou.

O movimento disse ainda que autoridades estaduais e federais foram alertados sobre as ameaças.

(Reportagem de Eduardo Simões)