'Surubão' do Arpoador: fazer sexo em local público é crime; veja as penas

A prática de sexo ao ar livre em espaços públicos, como tem acontecido no Rio de Janeiro, é crime. A Polícia Civil está investigando um evento que ficou conhecido como "surubão do Arpoador".

O que aconteceu

Segundo o artigo 233 do Código Penal, praticar ato libidinoso em local público é crime. A pena é de três meses a um ano de reclusão ou multa.

Sexo ao ar livre não é novidade para quem frequenta espaços públicos do Rio de Janeiro, como trilhas e parques. Locais como o Aterro do Flamengo, parque Garota de Ipanema e Arpoador, onde o vídeo foi gravado, são points conhecidos de "pegação", gíria para o sexo casual.

Locais escolhidos ficam em praias, área de parques, e áreas com vegetação mais densa. Entre eles, o Parque Lage, na região do Jardim Botânico, o Bosque da Freguesia, em Jacarepaguá, trilhas na floresta da Tijuca e até mesmo a pedra da Gávea.

Moradores que vivem em áreas próximas reclamam da frequência com que os locais são procurados. "Curto caminhar e correr, e já vi cada coisa no Aterro. Gente fazendo oral, anal, tem de tudo por lá. E não é só isso. Muita gente drogada procura também. Por isso evito levar meu filho lá para brincar", diz o empresário Paulo Campos.

Em nota, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro informou que, em casos como esses, caso haja o flagrante, "conduz os suspeitos para a delegacia da área, por se tratar de uma prática proibida". Segundo a corporação, equipes do GEP (Grupamento Especial de Praia) atuam no patrulhamento das praias da cidade com foco no ordenamento urbano e também na segurança dos cidadãos.

Também, em nota, a PM do Rio de Janeiro declarou que o policiamento ostensivo da corporação atua em todo o bairro. "Em setembro de 2024 tiveram início as ações voltadas para a Operação Verão 2024/2025. Diariamente nesse período são empregados 1.250 policiais militares em todo o território estadual, com atenção especial para a orla da capital e cidades litorâneas, além de vias expressas e rodovias de acesso aos municípios com maior fluxo turístico", informou. Procurada, a Polícia Civil não se manifestou.

"Surubão do Arpoador" se tornou viral e caso foi parar na polícia. Ele aconteceu entre 31 de dezembro e 1º de janeiro. Imagens dos participantes praticando masturbação coletiva e sexo oral foram gravadas e compartilhadas nas redes sociais e aplicativos de mensagem e acabaram viralizando.