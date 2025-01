STOXX 600 tem leve alta com rendimentos elevados dos títulos e antes de dados dos EUA

Por Shashwat Chauhan e Nikhil Sharma

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa tinha leve baixa nesta sexta-feira, com os rendimentos elevados dos títulos públicos pesando sobre as ações e as atenções voltadas para os dados de emprego dos Estados Unidos, uma vez que os investidores buscam pistas sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve.

O índice STOXX 600 caía 0,09%, a 515,36 pontos, mas permanecia a caminho de sua semana mais forte em um mês.

Os rendimentos dos títulos públicos europeus continuavam elevados, com o rendimento do título alemão de 10 anos atingindo seu maior nível em seis meses.

O setor de serviços públicos, geralmente negociado sob influência dos títulos, caía 0,9%.

O relatório de emprego dos EUA, a ser divulgado às 10h30, deve revelar uma moderação no crescimento dos postos de trabalho em dezembro. É provável que a taxa de desemprego permaneça em 4,2%, o que apoiaria a postura cautelosa do Fed em relação aos cortes na taxa de juros este ano.

"A volatilidade intradiária permanecerá nas próximas semanas, tanto por motivos relacionados aos juros quanto à política", disse Luca Finà, diretor de ações ativas da Generali Asset Management.

"Para a Europa, o fluxo de notícias sobre tarifas é uma fonte significativa de volatilidade, mas acreditamos que uma parte desse evento já foi precificada no mercado."

As ações europeias e os mercados de títulos globais enfrentaram fortes vendas nesta semana em meio a discussões sobre a possibilidade do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, declarar emergência econômica nacional para impor novas tarifas.

Nesta sexta-feira, o subíndice de alimentos e bebidas recuava 0,5%, enquanto o setor de seguros caía 0,6%.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,18%, a 8.304 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,12%, a 20.342 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,15%, a 7.501 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,27%, a 35.410 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 1,04%, a 1.776 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,52%, a 6.364 pontos.