Perspectiva salarial otimista e iene fraco alertam BC do Japão para riscos de inflação

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - As perspectivas de ganhos salariais sustentados no Japão e o aumento dos custos de importação devido ao enfraquecimento do iene têm alertado o banco central japonês para crescentes pressões inflacionárias que podem levar a um aumento em sua previsão de inflação neste mês, disseram fontes.

Mesmo que o Banco do Japão eleve sua previsão, o aumento, por si só, não levará a uma alta da taxa de juros se for impulsionado por fatores temporários, como o preço do arroz e os custos de importação mais altos, disseram três fontes familiarizadas com o pensamento do banco.

O banco central japonês pode elevar os juros neste mês se os membros estiverem convencidos de que os aumentos salariais sustentados e de base ampla se consolidarão e manterão a inflação de forma duradoura em sua meta de 2%, disseram eles.

"Os riscos para a inflação estão inclinados para o lado positivo devido, em parte, às novas quedas do iene", disse uma das fontes, opinião compartilhada por outra fonte.

"O impulso salarial também parece ser forte", disse uma terceira fonte, acrescentando que o banco central japonês pode discutir a revisão de sua previsão de inflação para o ano fiscal que começa em abril.

O Banco do Japão provavelmente debaterá um aumento da taxa de juros dos atuais 0,25% em sua reunião de 23 e 24 de janeiro. Ele também emitirá novas previsões trimestrais de crescimento e preços, que servem de base para a definição da política monetária.

De acordo com as previsões atuais, a diretoria espera que o núcleo da inflação ao consumidor atinja 1,9% nos anos fiscais de 2025 e 2026.

Embora os membros ainda não tenham discutido os detalhes de suas previsões, dados e pesquisas recentes têm apontado para o aumento das pressões inflacionárias.

O iene está atualmente cotado a 158 por dólar, acima dos cerca de 140 atingidos em setembro e próximo dos níveis alcançados quando o Banco do Japão elevou os juros em julho do ano passado.

O núcleo da inflação acelerou em novembro para 2,7%, uma vez que o iene fraco aumentou os custos de importação, somando-se aos preços altos do arroz.

O aumento dos salários está elevando a pressão inflacionária, reforçando o argumento de que o Japão está no caminho certo para atingir de forma sustentável a meta de inflação de 2% - um pré-requisito para novas altas de juros.