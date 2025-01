Disparo da arma de PM matou adolescente de 16 anos em SP, diz delegado

Partiu da arma de um sargento da Polícia Militar o disparo que matou a adolescente Victoria Manoelly dos Santos, 16, em Guaianazes, na zona leste de São Paulo, afirmou delegado Victor Sáfadi Maricato, 50º DP (Itaim Paulista), nesta sexta-feira (10).

Suspeito de ter atirado, o policial militar Thiago Guerra foi preso em flagrante na tarde de hoje.

O que aconteceu

De acordo com a Polícia Civil, imagens das câmeras corporais mostraram que uma coronhada do sargento Guerra no irmão da vítima foi o que provocou o disparo. O policial foi indiciado por homicídio. A Polícia Militar informou que as armas e as imagens estão sendo analisadas, e um IPM (Inquérito Policial Militar) foi aberto.

A ação do sargento Guerra, ao desferir uma coronhada na cabeça de Kauê Alexandre dos Santos Lima, deu causa ao disparo acidental que atingiu a vítima

Victor Sáfadi Maricato, delegado responsável pelo caso

Victoria e o irmão dela, Kauê Alexandre dos Santos, 21, foram abordados após uma perseguição policial a suspeitos de um assalto na região. Testemunhas relataram que houve uma confusão, e um tiro disparado pelo policial atingiu o tórax da jovem, que não resistiu aos ferimentos.

Em depoimentos, Kauê e o policial apresentaram versões diferentes. O irmão da vítima disse que o policial o agarrou pela gola, deu uma coronhada em sua cabeça e disparou acidentalmente, atingindo Victoria. Já o policial declarou que a arma disparou após Kauê tentar se esquivar de uma abordagem.

Kauê foi levado à delegacia por alegação de desacato. Ele foi liberado nesta sexta-feira (10). Questionada, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não informou o motivo da detenção nem se alguma ocorrência foi aberta contra ele.

Policial foi levado para a mesma delegacia onde irmão de Victoria foi detido. Ele foi preso por homicídio com dolo eventual, já que o delegado entendeu que ele assumiu o risco de matar ao dar a coronhada no jovem abordado. Em nota, o órgão informou que o policial teve a arma recolhida.

A Ouvidoria da Polícia de São Paulo solicitou o afastamento dos policiais envolvidos. Em nota, o órgão disse que é necessária uma "apuração rigorosa" em relação ao socorro prestado à vítima, além de uma "punição exemplar" aos responsáveis.

Mãe afirma que policiais negaram socorro a Victoria

A adolescente foi socorrida ao hospital Geral de Guaianases, mas teve a morte constatada na unidade de saúde. Em entrevista à TV Globo, a mãe da menina, Vanessa dos Santos afirmou que os PMs negaram socorro à vítima.



Me ajoelhei no pé do policial para ele socorrer a minha filha e eles não socorreram. Estavam preocupados em colocar o meu filho dentro da viatura

Vanessa dos Santos, mãe da adolescentePolícia Militar não comentou sobre suposta negativa de socorro à vítima. A corporação informou que "não compactua com excessos" e que um inquérito foi instaurado.

Com informações da Agência Estado