Ataque com martelo deixa ao menos oito feridos em universidade de Tóquio

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas em um ataque com martelo em uma universidade de Tóquio nesta sexta-feira, informou a televisão estatal NHK, acrescentando que o agressor foi preso pela polícia. Nenhum dos feridos perdeu a consciência, disse a NHK.

Segundo a imprensa, o ataque ocorreu na Universidade Hosei, no oeste de Tóquio, capital do Japão. A agência Jiji Press e outros meios de comunicação informaram que uma estudante de cerca de 20 anos foi presa pelo ataque. A polícia não confirmou a informação de imediato.

Imagens transmitidas ao vivo pela NHK mostraram uma longa fila de veículos de emergência e ambulâncias indo em direção à universidade.

Ataques como este são raros no Japão, que adotou regras de controle de armas muito rígidas.

No entanto, esfaqueamentos e até disparos ocorrem de tempos em tempos no país, como o ataque que tirou a vida do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe em 2022.

