Alemanha registra primeiro caso de febre aftosa desde 1988

São Paulo, 10 - O Instituto Friedrich-Loeffler (FLI), instituição federal de saúde animal da Alemanha, confirmou o primeiro caso de febre aftosa no país em 37 anos. A infecção pelo vírus foi identificada em um búfalo no distrito de Märkisch-Oderland, em Brandenburgo. Por nota, o FLI disse que as autoridades locais tomaram as medidas de controle e proteção e que testes adicionais estão sendo realizados para determinar a natureza do vírus. O último surto de febre aftosa na Alemanha ocorreu na Baixa Saxônia em 1988, enquanto o último surto na Europa foi registrado na Bulgária em 2011, disse o FLI, em nota. Antes disso, o Reino Unido foi atingido por um surto em 2001, seguido pela França, Irlanda e Países Baixos, acrescentou. O instituto destacou, ainda, que a febre aftosa afeta animais de casco fendido (bovinos, ovinos, caprinos e suínos) e não pode ser transmitida para humanos. A doença viral permanece endêmica na Turquia, no Oriente Médio e na África, além de países asiáticos e em partes da América do Sul, afirmou o instituto. "Produtos de origem animal importados ilegalmente desses países representam uma ameaça constante à agricultura europeia", disse na nota.