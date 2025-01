Mujica diz que câncer espalhou e que não pode tratar: 'Corpo não aguenta'

O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, afirmou que seu corpo não vai aguentar continuar o tratamento contra o câncer e deu uma entrevista em tom de despedida a um jornal uruguaio.

O que aconteceu

"Estou condenado", afirmou Mujica. Ao jornal Búsqueda, o presidente disse que "quando chegar a hora de morrer, eu morro".

Ele explicou que o câncer descoberto no esôfago se espalhou para o fígado e que não vai mais seguir o tratamento. Segundo Mujica, ele pediu aos médicos que não "o façam sofrer em vão".

O câncer no esôfago está colonizando o fígado. Não tem nada que eu faça que consiga parar. Por quê? Porque sou um idoso e porque tenho duas doenças crônicas. Meu corpo não aguenta.

Pepe Mujica, ao jornal uruguaio Búsqueda

O ex-presidente também disse que não dará mais entrevistas e pediu que fosse deixado em paz. "Eu estou morrendo. O guerreiro tem direito ao seu descanso", afirmou.

Apontado como padrinho político do novo presidente eleito, Mujica disse que não tem tanta proximidade com Yamandu Órsi. "Não o via desde que ganhou as eleições. Ele veio me visitar naquela manhã e nunca mais falei com ele", disse. Apesar disso, ele comemorou os resultados eleitorais de 2024 e disse que os companheiros "conseguiram fazer o que a geração dele não fez".

Na sua despedida, Mujica também acenou para seus opositores. "É fácil respeitar aqueles que pensam parecido com você, mas você precisa aprender que o fundamento da democracia é o respeito aos que pensam diferente", disse. Por mais de uma vez ele se esquivou do "título" de articulista, falando que não interfere em ações do seu partido há mais de cinco anos.

Me arrependo de tanta coisa. Eu fui presidente, e neste país tem gente que passa fome.

Pepe Mujica, ao jornal uruguaio Búsqueda

Ele também se disse "equivocado" por ter ignorado a democracia no seu período de guerrilheiro. "Não há nada como a democracia. Quando eu era jovem, não pensava assim. Eu me enganei. Mas hoje luto por isso. Não é a sociedade perfeita, mas é a melhor possível.", afirmou.

Um recado à América Latina. Mujica afirmou que "o envelhecimento se contesta com a juventude" e disse que alguns países têm sofrido com governantes que não conseguem ser sucedidos. "Olha o que acontece com a Bolívia. É uma vergonha o que está acontecendo. E a Venezuela também. Eles saem da presidência e querem voltar a ser presidentes", disse.

Ex-presidente, que hoje mora com a esposa, Lúcia, a quem chama de "grande companheira", quer ser enterrado ao lado da cadela Manuela. "Estrela" do período dele na presidência, ela morreu aos 22 anos. "Lá fora tem uma sequoia grandona. Manuela está enterrada lá. Estou providenciando para que me enterrem ali também", afirmou.