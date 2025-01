Pai de brasileiro traficado: 'Por que só resgataram o ator chinês?'

Após um ator chinês ser resgatado em Mianmar na última terça-feira (7), quatro dias após chegar ao país como possível vítima de tráfico humano, o pai de um dos brasileiros traficados para a mesma região questiona as autoridades nacionais e asiáticas sobre a demora no resgate dos outros jovens mantidos reféns no local.

O que aconteceu

Ator chinês foi resgatado por autoridades tailandesas após aceitar suposta proposta de trabalho e ser levado para mesma região onde brasileiros foram traficados no fim do ano passado. Segundo a agência de notícias estatal chinesa, Xinhua News, o jovem Wang Xing, de 31 anos, foi dado como desaparecido no último domingo (5) em uma região de fronteira entre a Tailândia e Mianmar, "causando grande preocupação pública" tanto na China quanto no país tailandês.

Investigações indicam que chinês também foi traficado. Veículos de imprensa tailandeses, como o Bangkok Post, noticiaram que o ator chinês foi encontrado em Myawaddy, cidade em Mianmar conhecida como destino de pessoas traficadas para trabalho forçado no país. "Pelas investigações preliminares, acreditamos que ele foi vítima de tráfico humano", declarou a jornalistas Thatchai Pitaneelaboot, inspetor-geral da Polícia Real tailandesa, que resgatou Xing, conforme reportado pela imprensa local.

Região onde chinês foi resgatado é a mesma onde brasileiros são mantidos reféns. Segundo informado por familiares dos paulistanos Luckas Viana dos Santos, 31, e Phelipe de Moura ferreira, 26, os dois estão presos em uma fábrica em Myawaddy, onde são forçados a trabalhar 15 horas por dia, sob ameaças e tortura, aplicando golpes digitais em pessoas de outros países.

Pai de um dos brasileiros traficados questiona rapidez no resgate de ator chinês. "Ao que tudo indica, esse ator famoso da China estava na mesma região onde o Phelipe e o Luckas estão desde o fim do ano passado. Ele chegou lá no último fim de semana e já foi resgatado. Ou seja, as autoridades sabiam onde ele estava. Então, por que ainda não resgatam meu filho, o Luckas e os outros jovens que estão sofrendo lá?", questiona Antônio Carlos Ferreira, pai de Phelipe.

Dizem que aquela é uma área difícil de chegar, mas por que, para resgatar o ator, não foi difícil? Porque ele é famoso?! Os outros que estão lá não são seres humanos igual a ele? (...) Parece que os governos de lá são coniventes com esses criminosos e sabem onde não podem pôr a mão. É revoltante

Antônio Carlos Ferreira, pai de Phelipe, traficado para Mianmar em novembro do ano passado

Antônio diz que questionou o filho sobre a presença do ator no local, mas ainda não teve resposta. Ele afirma que Phelipe, que costumava enviar mensagens escondidas ao pai quase todos os dias por uma rede social, não retorna aos seus contatos desde o último domingo (5), o que tem gerado ainda mais preocupação na família.

Embaixada e consulado chineses confirmaram o desaparecimento do ator antes do resgate. Ainda na terça, o ministro de Relações Exteriores da China, Guo Jiakun afirmou durante uma coletiva de imprensa que os órgãos chineses de diplomacia na Tailândia "receberam pedidos de ajuda da família [de Xing]" e estavam "em estreita comunicação com eles", conforme divulgado no site da embaixada chinesa em Chiang Mai.

Procuradas pelo UOL, autoridades chinesas e tailandesas ainda não retornaram. A reportagem procurou por telefone e e-mail a embaixada da China em Bangkok, bem como órgãos da Polícia Real tailandesa, para confirmar as informações reportadas pela imprensa dos países asiáticos e pedir mais detalhes sobre o caso de Wang Xing, mas ainda não teve retorno. O texto será atualizado no caso de futuras manifestações.

O que dizem autoridades brasileiras

Ministério das Relações Exteriores brasileiro não se manifestou sobre resgate de chinês. Informado sobre o caso do ator recém-resgatado e questionado sobre o avanço das negociações brasileiras com as autoridades da Tailândia e de Mianmar, o Itamaraty não retornou à reportagem, que será atualizada com eventuais posicionamentos da pasta.

Em dezembro, Itamaraty afirmou que operações de busca e resgate cabem às polícias locais. Em nota, o ministério informou que "foram realizadas diversas gestões junto ao governo de Mianmar, com vistas a localizar e resgatar os brasileiros — operação que compete às autoridades policiais locais".

Embaixada brasileira em Mianmar informou aos pais dos brasileiros que não pode 'prometer' prazo para resgate. Em nota enviada a Antônio e Cleide Viana, mãe de Luckas, o órgão afirmou que "casos de resgate normalmente levam meses até serem concluídos" e que não pode "prometer uma data exata para a libertação, porque a situação não é simples".

Existem milhares de pessoas sequestradas, de dezenas de países diferentes, (...) e absolutamente todos os países enfrentam dificuldades para resgatar seus nacionais. (...) A localização onde o Luckas e o Phelipe se encontram é no meio de um território em conflito, onde o crime organizado opera de maneira muito forte. A polícia e as forças armadas de Myanmar não têm o controle daquela região. A embaixada não tem poder de polícia. O nosso papel é realizar gestões com o governo de Myanmar para que a situação seja resolvida o quanto antes

Trecho de nota enviada por embaixada brasileira aos pais dos brasileiros traficados em Mianmar

Para pai de brasileiro, retorno de embaixada brasileira é "hipócrita". "Me falam que a área lá é complicada, mas então como o ator chinês famoso foi resgatado em quatro dias? Eu mandei essa pergunta para a embaixada, mas eles não responderam. Daqui a pouco vai fazer dois meses que meu filho está lá e o Luckas tem mais de três meses. Essas notas que nos mandam são todas hipócritas".