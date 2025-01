Incêndios históricos provocam tragédia e destruição em Los Angeles; cinco pessoas já morreram

Moradores de Los Angeles enfrentam uma tragédia sem precedentes: incêndios históricos devastam a cidade. Mais de 150 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas, e cerca de 1.500 estruturas foram destruídas - com números ainda sendo apurados. Os bombeiros lutam incansavelmente para conter os diversos focos que se multiplicam na cidade.

Cleide Klock, correspondente da RFI em Los Angeles

A palavra mais ouvida na cidade é apocalipse e muitas áreas parecem zonas de guerra. A sensação é de medo e de impotência diante das chamas que se espalham, em diferentes pontos da cidade. Já são quase 30 mil hectares queimados, em duas regiões principais: Pacific Palisades, no litoral norte da cidade - região conhecida por ter as mansões de vários famosos - e mais a nordeste, em Pasadena. Neste segundo foco, pelo menos cinco pessoas já perderam a vida.

No início da noite desta quarta-feira (8), teve início uma queimada em Hollywood Hills, região montanhosa logo acima da parte mais turística da cidade: a calçada da fama; além de começar outro foco em Studio City, perto do parque dos Estúdios da Universal Pictures.

A única boa notícia é que os ventos diminuíram, já que na noite de terça-feira houve picos de mais de 120 km/h, velocidade de furacão. Por isso, não foi possível, nos primeiros momentos, tentar conter as chamas pelo ar com aviões, tática que só pôde ser usada a partir da tarde desta quarta.

Milhares de moradores estão sem energia, a água está contaminada nas regiões afetadas e a qualidade do ar está muito baixa.

Oito meses sem chuva

Faz mais de oito meses que não chove na cidade, nem agora, inverno, estação que deveria ser chuvosa. Essa condição de seca e a umidade baixíssima, em algumas áreas de apenas 8%, combinadas com essa tempestade de vento, fortalecem o aparecimento de pequenos focos que se alastram rapidamente. Ainda está em investigação a causa do início de cada foco.

Mas, a realidade é que a cidade não está preparada para um desastre dessas proporções, muitos hidrantes estavam secos quando os bombeiros tentavam combater as chamas, o que também levantou a discussão sobre como a cidade está equipada para receber grandes eventos como a Copa do Mundo, no ano que vem, e os Jogos Olímpicos, em 2028.

Todos os eventos de entretenimento ou esportivos foram cancelados, muitas empresas fecharam ou pediram para os funcionários trabalharem remotamente, parques de diversão também fecharam, as escolas públicas cancelaram as aulas em Los Angeles, Santa Mônica e Pasadena para evitar que pessoas circulem devido à baixa qualidade do ar e também para deixar as ruas livres para o trabalho dos bombeiros.