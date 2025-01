Fogo avança e polícia emite ordem de retirada em área da Calçada da Fama

Do UOL, em São Paulo

Um novo foco de incêndio em Hollywood, Los Angeles, obrigou a retirada de moradores e turistas da região. A Calçada da Fama e outros pontos turísticos estão na área de restrição.

O que aconteceu

Parte de Hollywood ficou coberta por uma fumaça espessa. O incêndio se espalhou por uma vegetação rasteira do parque Runyon Canyon no final da tarde de ontem. A região é conhecida por suas casas de luxo e vistas panorâmicas da cidade.

Fogo está longe da montanha que tem o letreiro de Hollywood, mas as chamas se expandem rapidamente. O chefe dos bombeiros da Califórnia, David Acuna, afirmou à BBC que não houve "nenhum progresso" na contenção das chamas devido aos ventos fortes e às condições secas da região.

Polícia emitiu ordem de retirada no entorno do parque, que inclui a Hollywood Boulevard. Muitas estradas ficaram congestionadas enquanto moradores tentavam deixar a área. Alguns usavam moletons para cobrir o rosto e se proteger da fumaça, relatou a imprensa local.

Também foi registrado outro foco de incêndio em Studio City, perto do parque dos Estúdios da Universal Pictures. O local fica a cerca de 6 km do parque Runyon Canyon.

Estamos enfrentando um desastre natural histórico. E acho que isso não pode ser enfatizado o suficiente.

Kevin McGowan, diretor de gestão de emergências do Condado de Los Angeles, em coletiva de imprensa

Cinco pessoas morreram e milhares de casas foram destruídas pelas chamas dos incêndios florestais na Califórnia. O presidente Joe Biden emitiu uma declaração de emergência para prestar assistência financeira aos governos locais. A medida abaterá pelo menos 75% dos custos do governo da Califórnia com o combate às chamas. Além disso, o governo federal enviou cinco aviões-tanque grandes, dez helicópteros e dezenas de veículos para ajudar a apagar as chamas.

Mais de 13 mil casas estão em áreas que devem ser tomadas pelas chamas ou já foram destruídas, incluindo a casa de famosos, como Paris Hilton. Segundo a polícia do condado de Los Angeles, 32,5 mil pessoas receberam ordem de evacuação em Pasadena, Altadena e Sierra Madre.

Qualidade do ar chega a níveis alarmantes. Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos EUA, o nível de risco à saúde para quem está exposto neste momento em Pasadena está em 260. O nível máximo de risco à saúde para a agência é de 300.

Água de hidrantes acabou. Os tanques que estavam fornecendo água à região secaram, à medida que dezenas de mangueiras sugavam o recurso nos esforços para salvar casas que queimavam. Os habitantes de Los Angeles foram incentivados a economizar água.