Filtro de linha portátil protege aparelhos por R$ 35: 'Prático e seguro'

É sempre bom proteger nossos aparelhos eletrônicos, principalmente os mais caros, de quedas e oscilações nas redes de energia (como explicamos aqui). Em casa, o ideal é ter filtros de linha — aqueles com diversas entradas, que também servem para "multiplicar" as tomadas.

Mas também há uma solução que literalmente cabe no bolso, para você levar para onde for, seja para ligar o notebook, o tablet e outros equipamentos, como a geladeira e o freezer. Estar protegido em qualquer lugar é especialmente interessante em tempos de apagões, tempestades e raios. O DPS (dispositivo de proteção contra surtos) portátil mais reconhecido é o iClamper Pocket, da Clamper, que custa a partir de R$ 34,90.

O que o fabricante diz sobre esse produto?

Fácil de usar: basta conectar entre a tomada e o plugue do aparelho;

Diferentes opções de encaixe: dois pinos, três pinos e 3 pinos "fit" (curvado em L, para ser usado atrás de móveis, por exemplo);

Portátil, pode ser levado para qualquer lugar;

Também é útil para locais onde fica difícil colocar um filtro de linha (por exemplo, uma geladeira ou televisão contra a parede);

É uma barreira para evitar que interferências, descargas elétricas ou curtos-circuitos danifiquem os aparelhos conectados;

Protege mesmo em ambientes sem aterramento;

Luz LED indicativa de funcionamento.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Para quem é indicado?

Seja para viagens ou para uso em casa, é um dispositivo de segurança importante para nossos eletrônicos. É útil especialmente se a rede elétrica da sua casa, ou do local onde você está, é instável, com quedas de energia.

Por um preço tão baixo, pouco mais de R$ 30, o iClamper Pocket pode salvar um aparelho que custa dezenas de vezes mais. E tem a qualidade Clamper, uma das marcas mais reconhecidas e confiáveis de filtros de linha e DPS. Inclusive eu tenho um para levar sempre junto com o notebook e um "fit'" para a geladeira.

O que diz quem o comprou?

Na Amazon, o produto tem mais de 4.600 avaliações de clientes, com nota média 4,8 (de 5).

Simples e perfeito. Investimento que vale a pena. Você só lembra dessas coisas quando salva seu aparelho de uma queima.

Edu Guarujá

Excelente para casa e viagens. Recomendo o produto. Mantém a qualidade da empresa. Inclusive usei em viagens e em casa.

Gustavo Faria Lopes

O Clamper iClamper Pocket Fit 3P 10A superou minhas expectativas. O formato em "L" é genial, tornando-o versátil para se ajustar a praticamente qualquer tomada. Sua eficácia em proteção e o design compacto fazem dele uma escolha confiável para diversas situações.

Marconi

Prático e seguro. Comprei para a geladeira, devido à grande queda e volta de energia no bairro. Por enquanto, está funcionando perfeitamente! Material de ótimo acabamento!

Henrique Dias

Gostei bastante do produto. Valeu muito a pena. É compacto, sendo fácil de levá-lo para diferentes lugares. O material de sua construção possui uma resistência adequada, atendendo às minhas necessidades. Assim, recomendo o produto, visto a sua qualidade e conformidade de sua proposta funcional.

Maicon Marcos

Excelente. Ótima proteção para os equipamentos eletroeletrônicos.Tenho um filtro de linha Clamper 5 também e ambos são excelentes. Ótima qualidade e acabamento transparente.

Edson Carlos Santos de Paula

Pontos de atenção

Uma das principais reclamações de consumidores que compraram a versão de três pinos é de que a luz indicadora de funcionamento é muito intensa.

O LED indicador é muito brilhante. Normalmente, cubro com fita isolante para não me incomodar a noite, o que acaba tirando todo o propósito de possuir um LED indicador.

João Maciel

O que incomoda à noite no quarto é o LED ser branco. Poderia ser vermelho.

Cícero

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.