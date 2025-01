Fider aumenta capacidade de produção de tilápia com nova fazenda de engorda

São Paulo, 9 - A Fider Pescados, líder em produção e processamento de tilápia do Estado de São Paulo, vai inaugurar em breve uma nova fazenda de engorda, no reservatório de Estreito, vizinho a Rifaina, onde fica a sede da companhia, no interior de São Paulo. O projeto tem capacidade para produção de 8 mil toneladas de tilápia por ano, aumentando em 83% a oferta atual que é de 9,6 mil toneladas por ano, informou a empresa em comunicado.A nova fazenda de criação de tilápia, no reservatório de Estreito, prevê instalação de 400 tanques-rede, começando com 100 unidades a partir de abril de 2025. A nova unidade deve ocupar 2 hectares de água. Os investimentos em capacidade de produção de tilápia pretendem ocupar totalmente a capacidade do frigorífico automatizado, em Rifaina, que pode processar 20 mil toneladas por ano. Outra frente de crescimento da empresa em 2025 será a adoção do modelo integrado de produção, que se baseia na avicultura e na suinocultura e já é adotado por cooperativas no Paraná. A Fider já selecionou dois piscicultores para receber os alevinos, ração e suporte técnico para engorda de tilápia em suas propriedades. O diretor da empresa, Juliano Kubitza, disse na nota que "o Grupo MCassab, do qual a Fider faz parte, tomou a decisão estratégica de investir na piscicultura porque confia no crescimento do mercado de tilápia. O Brasil já é um grande produtor mundial e deve se tornar, muito em breve, um grande exportador".A Fider já é umas das maiores exportadoras de filé fresco de tilápia para os Estados Unidos, segundo a empresa. "Nossa expectativa é aumentar mais de 30% o faturamento já em 2025, atingindo em torno de R$ 200 milhões de receita", concluiu.