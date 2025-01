Ceagesp: índice de preços recuou 3,31% em dezembro

O índice de preços Ceagesp encerrou o mês de dezembro em queda de 3,31% ante uma variação positiva de 3,25% em novembro. No ano, a alta é de 2,20%. "O destaque ficou com o setor de verduras, que, após enfrentar forte alta no mês anterior, fechou o período com a maior redução de preços entre todos os setores analisados", disse a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) em nota. "As férias escolares provocaram forte desaquecimento de vendas no setor, puxando em grande parte a redução de preços."O setor de verduras variou -1,01% ante uma variação de 25,56% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de -3,41%. As principais reduções ocorreram nos preços de alface crespa (-22,25%) e coentro (-20,50%). As principais altas ocorreram nos preços de repolho liso (+29,96%) e brócolis ramoso (+29,16%). O setor de frutas variou -5,08% ante uma variação de 5,26% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de 2,69%. Com o resultado obtido, o setor encerrou o mês com um acumulado de 11,54% no ano e de 11,54% em 12 meses. As principais reduções ocorreram nos preços de carambola (-57,66%) e pitaia (-46,54%). As principais altas ocorreram nos preços de caju (+20,91%) e mamão Havaí (+17,23%).O setor de legumes variou 5,25% ante uma variação de -9,61% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de 16,34%. Com o resultado obtido, o setor encerrou o mês com um acumulado de -14,16% no ano e de -14,16% em 12 meses. As principais altas ocorreram nos preços de vagem macarrão (+64,24%) e pepino comum (+51,39%). As principais reduções ocorreram nos preços de jiló (-47,91%) e quiabo (-39,65%). O setor de diversos variou -9,73% ante uma variação de 3,56% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de 8,27%. Com o resultado obtido, o setor encerrou o mês com um acumulado de -14,48% no ano e de -14,48% em 12 meses. As principais reduções ocorreram nos preços de batata lavada (-34,32%) e batata escovada (-19,42%). As principais altas ocorreram nos preços de ovos de codorna (+15,91%) e ovos brancos (+12,67%).O setor de pescados variou 3,17% ante uma variação de 0,03% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de 0,31%. Com o resultado obtido, o setor encerrou o mês com um acumulado de 1,95% no ano e de 1,95% em 12 meses. As principais altas ocorreram nos preços de curimba (+38,46%) e abrotea (+23,33%). As principais reduções ocorreram nos preços de espada (-14,65%) e robalo (-11,40%).