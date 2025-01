Biden alerta contra o 'ódio' e o 'abuso de poder' durante funeral de Carter

Joe Biden pediu, nesta quinta-feira (9), resistência ao "ódio" e ao "abuso de poder" durante o funeral de Estado do ex-presidente Jimmy Carter, que contou com a presença do presidente eleito republicano Donald Trump.

"Temos a obrigação de não deixar espaço para o ódio e de enfrentar o que meu pai considerava o maior dos pecados, o abuso de poder", disse o presidente em fim de mandato em seu elogio fúnebre, no qual elogiou a "força de caráter" de Carter, que morreu em 29 de dezembro aos 100 anos.

aue/erl/mar/aa

© Agence France-Presse