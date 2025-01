Villa: Risco de ato esvaziado de 8/1 joga água no moinho dos extremistas

O risco de esvaziamento do evento que recordará os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 deve servir como combustível para a extrema-direita reforçar seu discurso, afirmou o historiador Marco Antonio Villa em entrevista ao UOL News nesta quarta (8).

Embora o governo Lula pretenda fazer uma grande cerimônia, tanto o PT como o Planalto temem uma falta de mobilização social e uma baixa participação de público. Apoiadores falam em dia útil e temor de violência como justificativas para a adesão abaixo da esperada.

O 8 de janeiro é um dia muito importante na história da luta pela democracia no Brasil, que é uma 'plantinha muito frágil' e precisa ser muito bem cuidada. Infelizmente, o 8/1 também precisa ser lembrado como o 'dia da infâmia', parodiando a denominação dada nos Estados Unidos ao ataque cruel e covarde japonês, sem declaração de guerra, à base de Pearl Harbor no Pacífico.

Foi um planejamento meio que de última hora. Pode ocorrer um esvaziamento desse ato, o que é muito ruim porque joga água no moinho dos extremistas.

Marco Antonio Villa, historiador

Villa avaliou que o governo federal falhou na organização e na coordenação do ato, o que deve resultar em problemas futuros.

Pela importância que tem, deveria ter ocorrido um planejamento para que houvesse um grande no dia 8. Parece que o governo federal, infelizmente, deveria coordenar isso com os outros Poderes e não o fez muito bem.

Marco Antonio Villa

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: