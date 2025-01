Ministros do STF, chefes das Forças e 4 governadores: quem foi ao 8/1

O presidente Lula realizou hoje um evento em defesa da democracia, pelos dois anos dos atos golpistas do 8 de janeiro, em Brasília, com a presença de nomes de peso do seu governo, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), comandantes das Forças Armadas e governadores aliados.

Líderes do Congresso não foram. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), está em Alagoas, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), informou que está viajando. Ele foi representado pelo vice-presidente da Casa, Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB).

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, também não foi. O ministro Edson Fachin representou a Corte e leu o discurso elaborado pelo presidente.

Veja quem foi:

Governo Lula

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública

José Múcio, da Defesa

Mauro Vieira, das Relações Exteriores

Fernando Haddad, da Fazenda

Renan Filho, dos Transportes

Mariana Pescatori, do Portos e Aeroportos (substituta)

Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária

Camilo Santana, da Educação

Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego

Wolney Queiroz Maciel, da Previdência Social (substituto)

Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Nísia Trindade, da Saúde

Márcio França, do Empreendedorismo, Pequena Empresa e Empresa de Pequeno Porte

Alexandre Silveira, de Minas e Energia

Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento

Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos

Juscelino Filho, das Comunicações

Margareth Menezes, da Cultura

Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação

Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima

André Fufuca, do Esporte

Celso Sabino, do Turismo

Waldez Góes, do Desenvolvimento e Integração Regional

Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Hailton Almeida, das Cidades, substituto

André de Paula, da Pesca e Aquicultura

Cida Gonçalves, das Mulheres

Anielle Franco, da Igualdade Racial

Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos e Cidadania

Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas

Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência

Marcos Antonio Amaro dos Santos, do Gabinete de Segurança Institucional

Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social

Jorge Messias, Advogado Geral da União

Vinícius Carvalho, da Controladoria-Geral da União

Tribunais Superiores

Edson Fachin, ministro do STF

Alexandre de Moraes, ministro do STF

Gilmar Mendes, ministro do STF

Cristiano Zanin, ministro do STF

Cármen Lúcia, presidente do TSE

Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, presidente do STJ

Luis Felipe Salomão, ministro do STJ

Daniela Rodrigues Teixeira, ministra do STJ

Francisco Joseli Parente Camelo, Tenente-Brigadeiro do Ar, Presidente do STM

Mauro Luiz Campbell Marques, Corregedor Nacional de Justiça

Congresso Nacional

Maria do Rosário (PT), deputada e segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara

Veneziano Vital do Rêgo (PSB), vice-presidente do Senado

Otto Alencar (PSD), líder do governo no Senado

Forças Armadas

Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, Comandante da Marinha

Tenente-brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno, Comandante da Aeronáutica

General Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, Comandante do Exército

Almirante de Esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, Comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas

Governadores

Elmano de Freitas (PT), do Ceará

Fátima Bezerra (PT), do Rio Grande do Norte

Jerônimo Rodrigues (PT), da Bahia

João Azevêdo (PSB), da Paraíba

Priscila Krause (Cidadania), vice-governadora de Pernambuco

Quem não foi

Rui Costa, ministro da Casa Civil

Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos

Carlos Lupi, da Previdência Social

Jader Filho, das Cidades

Alexandre Padilha, das Relações Institucionais

Juscelino Filho, das Comunicações

Luís Roberto Barroso, presidente do STF

Arthur Lira (PP), presidente da Câmara

Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado

Todos os governadores foram convidados, mas 24 não foram, caso de Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, e Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul.

Ministros interromperam férias para participar. Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, alegou estar em viagem no exterior e não compareceu. Os ministros dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e da Previdência Social, Carlos Lupi, enviaram substitutos.

O governo promoveu três atos no Planalto. O primeiro relançou 21 obras degradadas no 8 de Janeiro, quando bolsonaristas invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes, após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais. Depois, houve uma cerimônia com discursos de autoridades e de Lula. Na sequência, um ato público com a presença de movimentos sociais e militantes.