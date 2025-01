Bolsa para make e acessórios está por menos de R$ 30: 'Bem espaçosa'

Ter um bom necessárie em casa é importante para manter sua maquiagem organizada e em segurança para levá-la para onde você for — seja para se maquiar no carro, trabalho ou em viagem. O Guia de Compras UOL encontrou um modelo que tem feito sucesso pelo custo-benefício e design moderno, disponível em diferentes cores.

O produto que está com 42% de desconto na Shopee, saindo por menos de R$ 30, ainda é versátil, já que pode armazenar acessórios, cosméticos e outros itens além da maquiagem. Confira adiante o que diz quem o comprou e alguns pontos de atenção:

O que o fabricante diz sobre esse nécessarie?

Está disponível nas cores preta, rosa, branca e marrom;

Tem zíper na cor dourada, que dá charme à peça;

Com compartimentos internos para organização de itens como pincéis ou batons;

Possui forro de secagem rápida;

É estruturado, o que dá funcionalidade ao uso;

Também é versátil -- pode ser usado para guardar vários objetos, como maquiagem, cosméticos, joias e bijuterias.

O que diz quem comprou

O produto conta com avaliação média de 4,8 (de no máximo 5). As fotos publicadas pelos consumidores mostram que o produto tem compartimentos internos, que podem guardar itens como lápis e pincéis de maquiagem. Selecionamos algumas das avaliações a seguir.

Parecida com o anúncio. Chegou muito rápido, antes da data prevista. Gostei! Atendeu às minhas expectativas. Recomendo.

Olga

Adorei a bolsinha. Serviu perfeitamente para colocar minha linha e agulhas de crochê.

Yasmin

Ótimo custo-benefício. É linda e delicada. O material é de qualidade média, mas, pelo valor, está ótimo.

Regina

Muito linda. É igual ao anúncio e bem espaçosa. Demorou um pouco para chegar, mas valeu a pena.

Eliete

Pontos de atenção

As principais reclamações são sobre a fragilidade do produto e o tamanho — menor do que o esperado.

Material bem fino e frágil. Acho que não terá muita durabilidade.

Rafaela Dantas

Achei que fosse maior, mas gostei mesmo assim.

Luci

É de um material bom. Só achei um pouco pequena, mas vale a pena.

Flavy

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.