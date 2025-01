Sakamoto: Bolsonarismo tenta blindar rebanho após prêmio de Fernanda Torres

A grande repercussão da conquista de Fernanda Torres, premiada com o Globo de Ouro de melhor atriz de drama por sua atuação no filme 'Ainda Estou Aqui', motivou os bolsonaristas a mobilizar sua bolha para tentar minimizar este impacto, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta terça (7).

Apoiadores do ex-presidente foram às redes sociais para questionar a vitória de Fernanda Torres e os elogios ao filme, que retrata a ditadura militar. O deputado federal Mario Frias (PL-SP) afirmou que a conquista "não era do Brasil" e fazia uma "autopromoção da elite artística global". Bolsonaro postou uma crítica em tom de indireta sobre a Lei Rouanet - mesmo que o longa não tenha captado recursos por ela.

Esse pessoal está falando com o bolsonarismo raiz para mantê-lo excitado, próximo e conectado. Toda essa agitação popular com a expectativa pela premiação da Fernanda e, depois, pela celebração foi um estouro. Teve gente de direita, de esquerda, de centro... Muita gente veio celebrar. Foi uma final de Copa do Mundo.

Isso foi avassalador nas redes sociais e dominou tudo por lá. Atropelou qualquer discurso que estava sendo tocado pela direita, que precisou reagir para salvar o rebanho, colocar uma cerquinha e dizer: 'Não olhem para o outro lado da cerca'. Eles estão blindar o rebanho deles desta ação avassaladora de comunicação espontânea e orgânica que foi o Globo de Ouro para Fernanda.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto ressaltou que não faz sentido algum a pressão de membros da direita para que Fernanda Torres se manifeste sobre a prisão dos envolvidos nos atos golpistas de 8/1.

Precisamos reconhecer que a tática dos extremistas de manter o rebanho sempre próximo é eficaz - para o rebanho. Pedir para Fernanda Torres defender o pessoal preso no 8/1 seria equivalente a pedir para ela saudar os torturadores do Rubens Paiva. A comparação é essa. Quem está preso pelo 8/1 de janeiro não são os mocinhos; são os bandidos, que queriam dar um golpe de Estado.

Quem é que entrou no poder através de uma virada de mesa e permaneceu dessa forma por 21 anos? A ditadura militar de 64, da qual o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro é tributário. Ele surge do caldo de 64, principalmente da área mais funesta e sombria.

O bolsonarismo quer que Fernanda Torres bata palma para o torturador do Rubens Paiva, para aquele que manteve Eunice Paiva presa. Desde o 8/1, eles tentam ressignificar o que aconteceu chamando 'pamonha' de 'chaleira'. Os seguidores do bolsonarismo tendem a acreditar em tudo o que seus líderes apontam.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

