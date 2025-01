Haddad reconhece problema e repete que governo precisa se comunicar melhor

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, repetiu nesta terça-feira, 7, que o governo precisa se comunicar melhor e reconheceu ter havido um problema "grave de comunicação" quando foi questionado sobre o que teria saído dos trilhos diante de uma crise de credibilidade enfrentada pelo Executivo e a política fiscal.

"Nós temos que nos comunicar melhor, venho dizendo há muito tempo, governo tem que ser coerente e resoluto na comunicação, não podemos deixar brecha para os resultados que queremos atingir", disse ele, em entrevista ao programa Estúdio I da GloboNews.

O ministro defendeu que não é possível olhar apenas para os resultados de crescimento e emprego, mas também estar atento a outras variáveis, como a de déficit das transações correntes e a de inflação.

"Se estamos aumentando o déficit em transações correntes do Brasil, como no ano passado, pode ser que nosso crescimento precise ser calibrado. Se estamos tendo inflação porque as importações não estão sendo suficientes para cobrir o déficit de oferta, temos que olhar para a inflação. Então essa calibragem tem que ser feita quase que diariamente, tem que olhar os dados e não deixar os carros saírem dos trilhos", disse o ministro.