Novo valor de R$ 5 começa a valer hoje nos ônibus em SP; veja histórico

A tarifa básica do transporte público coletivo por ônibus no valor de R$ 5 começar a valer nesta segunda-feira (6).

O que aconteceu

A tarifa de ônibus estava congelada em R$ 4,40 desde 2020 na capital paulista. O anúncio do aumento foi anunciado no dia 26 de dezembro. O reajuste foi de 13,6% e ficou abaixo da inflação acumulada do período, 32%. O valor foi apresentado pela SPTrans - a empresa de transporte do município.

A Prefeitura de São Paulo disse que todas as gratuidades existentes continuam mantidas. A administração municipal também esclareceu mantém a integração do passageiro em até quatro ônibus dentro de um período de três horas.

PSOL entrou na Justiça para suspender aumento da tarifa. Mas, no dia 2 de janeiro, o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o pedido de suspensão do reajuste das passagens de ônibus.

O juiz Bruno Luiz Cassiolato considerou legal a reunião que aprovou o reajuste para R$ 5. O PSOL recorreu à Justiça alegando irregularidade na reunião do CMTT (Conselho Municipal de Transporte e Trânsito), convocada nos últimos dias do ano.

O magistrado argumentou que a reunião do CMTT ocorreu no prazo legal. "Foi convocada no dia 20/12/2024 para ocorrer no dia 26/12/2024. O requisito legal que impõe prazo de 24 horas de antecedência, portanto, foi cumprido", afirma Cassiolato.

Passagem custava R$ 0,50 em 1994; veja histórico

Nos últimos 31 anos, o valor da tarifa subiu de R$ 0,50 em 1994 para R$ 5 em 2025.