Fernanda Torres faz história e leva o Globo de Ouro de melhor atriz

O Brasil está em festa. Na noite deste domingo (5), Fernanda Torres levou o Globo de Ouro de melhor atriz em filme dramático pela atuação em "Ainda Estou Aqui". É a primeira brasileira a receber o prêmio em 82 anos de Globo de Ouro. Concorrendo com grandes estrelas de Hollywood, ela faz história 26 anos após a mãe, Fernanda Montenegro, disputar - e não ganhar -, na mesma categoria por "Central do Brasil".

Cleide Klock, correspondente da RFI em Los Angeles

A surpresa veio no final. Durante a maior parte da cerimônia, a torcida brasileira não escondeu a decepção, frustrada pela derrota de "Ainda Estou Aqui" como Melhor Filme de Língua não-inglesa.

Quem ganhou nesta categoria foi a produção francesa, "Emília Pérez", que levou os quatro troféus da noite, acumulando ainda Melhor Comédia ou Musical, atriz coadjuvante (Zoe Saldaña) e canção original ("El mal"). Emília Pérez foi o filme com maior número de indicações, 10 no total.

Mas, como é tradição, a categoria de Melhor Atriz de Drama é uma das últimas a ser reveladas, quase três horas após o início da cerimônia. O que parecia quase um milagre, realmente aconteceu. Até Fernanda Torres, antes da festa, chegou a declarar que as chances dela eram nulas.

Ela estava muito bem acompanhada, concorrendo com Nicole Kidman (Babygirl), Pamela Anderson (The Last Showgirl), Angelina Jolie (Maria), Tilda Swinton (O quarto ao lado) e Kate Winslet (Lee). E a expressão de Fernanda mostrou que ela realmente não acreditava na vitória. A reação de Selton Mello, de boca aberta, literalmente, inclusive, viralizou nas redes sociais.

Há 26 anos, aconteceu o contrário. 'Central do Brasil' levou o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro, como era chamada a categoria na época, só que Fernanda Montenegro acabou não ganhando como atriz.

Fernanda Torres ao subir ao palco relembrou este fato, fez um discurso emocionado e recordou que a mãe, Fernanda Montenegro, estava na festa, em 1999, concorrendo, e dedicou o prêmio a ela. "Isso é uma prova de que a arte pode permanecer na vida das pessoas, mesmo em momentos difíceis, como os que Eunice Paiva viveu", disse.

"Esse é um filme que nos ajudou a pensar nos tempos difíceis", acrescentou Fernanda. Ela falou de improviso, já que não havia preparado um discurso. O vídeo de Fernanda Montenegro acompanhando de casa o anúncio da filha vencedora também viralizou nas redes sociais.

Corrida pelo Oscar

A vitória pode ajudar na corrida por uma estatueta no Oscar, mas de forma indireta. O júri do Globo de Ouro é formado por cerca de 300 jornalistas internacionais. No Oscar, são mais de 10 mil pessoas ligadas à indústria cinematográfica. O prêmio ajuda muito em termos de visibilidade e campanha para o filme e para Fernanda Torres como atriz, já que quem não assistiu ainda ao longa vai ficar pelo menos curioso para ver quem foi que derrotou tantas divas de Hollywood.

Fernanda Torres, Walter Salles e Selton Mello permanecem em Los Angeles nas próximas semanas, em campanha pré-Oscar. Nesta terça (7) participam de um evento para quem vota no Oscar e nas premiações dos Sindicatos de Atores, Roteiristas e Diretores. No próximo domingo eles devem marcar presença da cerimônia do Critics Choice Awards, na qual "Ainda Estou Aqui" também concorre como Melhor Filme Internacional.

Outros vencedores

"O Brutalista" foi o segundo filme mais premiado da noite, ganhou como Melhor Filme Drama, Ator, para Adrien Brody, e diretor, para Brady Corbet. Demi Moore recebeu seu primeiro Globo de Ouro da carreira, na categoria de Atriz em Comédia/Musical pela atuação em "A Substância". Já Sebastian Stan foi o vencedor na categoria Ator em Comédia/Musical por "Um homem diferente".

Na parte de televisão, "Xógum: A gloriosa saga do Japão" foi a grande vencedora entre as séries dramáticas e levou para casa quatro troféus: melhor série, ator (Hiroyuki Sanada), atriz (Anna Sawai) e ator coadjuvante (Tadanobu Asano). Dentre as comédias, "Hacks" se consagrou como melhor série e melhor atriz, com Jean Smart. "Bebê Rena" foi considerada a melhor série limitada/minissérie e levou ainda melhor atriz coadjuvante em série para Jessica Gunning.