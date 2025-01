Está em oferta: testamos blender da Mondial que faz shakes e vitaminas

Para quem quer começar 2025 com uma mudança na alimentação, acrescentando vitaminas de frutas e shakes no dia a dia, o Guia de Compras UOL encontrou o liquidificador Blender Personal, da Mondial. Ele está com desconto de até 11%, saindo por R$ 205 na Amazon.

Nós testamos o produto e contamos a seguir o que gostamos, pontos de atenção e para quem é indicado. Confira:

O que gostamos?

Versatilidade e praticidade. Compacto, o blender vem com dois copos de 750 ml. O girador com a lâmina pode servir também para fechar um dos copos e, além disso, o aparelho acompanha uma tampa em formato de squeeze, o que facilita o transporte para qualquer lugar. É possível preparar a bebida e já sair com ela pronta, sem sujar outros recipientes.

Potência. O aparelho tem 300 watts de potência e lâminas de inox, o que faz com que gelo e frutas congeladas consigam ser facilmente triturados. É fácil fazer milk-shakes e sorvetes saudáveis de manga e de morango em segundos. Além disso, é útil no preparo de diferentes molhos para receitas, como macarronada.

Segurança. Mesmo que esteja ligado na tomada e que seja acionada uma das três velocidades, a lâmina só começa de fato a girar caso o produto esteja com o copo perfeitamente encaixado no aparelho.

Blender triturou rapidamente os morangos congelados que usei neste teste Imagem: Duda Belotto

Ponto de atenção

Fragilidade. Como o copo é de plástico, é preciso ter cuidado para não deixá-lo cair. Pode rachar, dependendo da altura da queda.

Limpeza. Também é preciso limpá-lo muito bem. Podem ficar restos tanto de frutas como de pó na tampa. Usar água quente é muito importante para tirar quaisquer resquícios de bactérias e sujeiras.

Para quem indicamos?

Se você está em busca de uma vida mais saudável com vitaminas e shakes em meio à correria do dia a dia, o blender é ideal não só pelo tamanho, mas pela praticidade de poder ser transportado a qualquer lugar, e de preparar uma bebida em pouquíssimo tempo.

*Com informações de texto publicado em 25/03/2024.

