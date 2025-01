Ucrânia lança novo ataque na região russa de Kursk

Por Mark Trevelyan e Lucy Papachristou

(Reuters) - A Rússia disse neste domingo que a Ucrânia lançou um novo ataque na região de Kursk, uma área do oeste da Rússia da qual as tropas russas têm tentado expulsar as forças ucranianas nos últimos cinco meses.

As tropas ucranianas atravessaram a fronteira em uma incursão surpresa em 6 de agosto e conseguiram manter uma parte do território que poderia fornecer a Kiev uma importante moeda de troca em possíveis negociações de paz.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças estavam repelindo as forças ucranianas, mas alguns relatos de blogueiros militares russos sugeriram que o lado russo estava sob forte pressão.

Andriy Yermak, chefe do gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, postou no Telegram que havia "boas notícias" de Kursk, acrescentando: "A Rússia está recebendo o que merece".

Andriy Kovalenko, chefe do Centro Oficial de Combate à Desinformação da Ucrânia, escreveu no Telegram que as tropas russas foram atacadas em vários lugares.

A declaração russa disse que a Ucrânia atacou perto de Berdin com dois tanques, um veículo de remoção de minas e 12 veículos de combate blindados com paraquedistas.

"A artilharia e a aviação do grupo norte das forças (russas) derrotaram o grupo de assalto das Forças Armadas ucranianas", acrescentou.

A declaração disse que dois ataques ucranianos foram repelidos. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente a situação no local.

Relatórios de blogueiros de guerra amplamente lidos na Rússia, que apoiam a guerra de Moscou na Ucrânia, mas que muitas vezes relatam de forma crítica as falhas e os reveses, indicaram que o ataque ucraniano colocou as forças russas, pelo menos temporariamente, na defensiva.

"Apesar da forte pressão do inimigo, nossas unidades estão heroicamente mantendo a linha", disse o canal Operativnye Svodki (Relatórios Operacionais) nas primeiras horas após o ataque.

Em uma atualização posterior, outro blogueiro influente, Yuri Podolyak, disse que as unidades russas haviam obtido o controle da situação após "erros" iniciais e cercaram as forças ucranianas ao norte de uma rodovia que leva à capital regional, Kursk.

O governador interino de Kursk, Alexander Khinshtein, disse às pessoas que confiassem apenas em fontes oficiais e alertou os residentes deslocados a não retornarem a áreas inseguras sem permissão.

