Limpar, esfoliar, hidratar: 9 produtos para fazer um spa dos pés em casa

Você já ouviu falar em spa para os pés? A prática consiste em cuidar de quem nos sustenta durante todo o dia e nos leva de um lado para o outro. E o melhor de tudo é que ainda proporciona relaxamento e bem-estar para o corpo e a mente.

O ritual de cuidado com os pés envolve lavar (geralmente, em água morna), esfoliar e hidratar os pés, prevenindo calosidades e rachaduras que podem ser dolorosas no dia a dia. Dá também para aproveitar e fazer uma massagem relaxante, potencializando o relaxamento.

Confira a seguir a lista que o Guia de Compras UOL selecionou com alguns produtos para cuidar dos pés em casa:

Sucesso entre os compradores, promete recuperar áreas ressecadas da pele;

Tem ácido salicílico, que promove um esfoliação suave na pele; e ácido hialurônico, que potencializa a retenção de água nas células;

Possui fórmula não oleosa com três ceramidas essenciais para reforçar a nutrição e hidratação da pele;

Tem rápida absorção e mantém a hidratação por até 24 horas, de acordo com o fabricante.

Com alto poder abrasivo, deve ser usado de uma a duas vezes na semana apenas;

Remove células mortas, estimula a renovação celular e elimina a aspereza sem agredir a pele;

Possui óleo de apricot, rico em vitamina E, que tem efeito antioxidante e nutritivo.

Tem alto poder esfoliante, então deve ser usado até duas vezes na semana;

Com perfume agradável, remove as células mortas e deixa a pele macia;

Com sementes de apricot, promove a esfoliação sem machucar a pele.

Produto com bom custo-benefício;

Oferece uma poderosa hidratação para áreas extremamente ressecadas da pele;

Possui D-Pantenol na fórmula, que favorece a hidratação e nutrição.

Promove limpeza e relaxamento nos pés;

Com cristais de sair marinhos, amolece a pele áspera e alivia o cansaço do dia;

Livre de parabenos, corantes e ingredientes de origem animal.

Promete hidratação intensa dos pés, com resultados a partir de três dias;

Ação esfoliante;

Textura em gel com absorção imediata.

Vem com duas meias descartáveis umedecidas de hidratante;

Não é necessário o enxágue;

Acompanha luvas descartáveis, o que facilita o uso.

Pode ser usada com água quente e óleos essenciais;

É fácil de limpar.

É recarregável e fácil de limpar, segundo o fabricante;

Tem velocidade ajustável;

Com botão de ligar/desligar.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.