Surubão do Arpoador: polícia abre investigação de orgia no Réveillon do Rio

A 12ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro, no Leblon (zona sul), abriu nesta sexta-feira (3) um procedimento para investigar uma orgia na praia do Arpoador na virada do ano.

O que aconteceu

Apelidado nas redes sociais de "surubão do Arpoador", a orgia teria ocorrido entre 31 de dezembro e 1º de janeiro. Parte do sexo grupal foi gravada e compartilhada, viralizando na internet.

No vídeo, dezenas de homens fazem filas para praticar sexo oral. Praticar ato libidinoso em local público é crime com pena prevista de três meses a um ano de reclusão ou multa, segundo o artigo 233 do Código Penal.

"Após veiculação de imagens em redes sociais, a 14ª DP (Leblon) instaurou procedimento para apurar os fatos", confirmou ao UOL a Polícia Civil do Rio.

Diligências estão em andamento para identificar os envolvidos.

Polícia Civil do Rio, em nota

Sexo ao ar livre

O Arpoador é conhecido como um roteiro de sexo ao ar livre no Rio. As praias de Abricó e da Pedra do Sal são outros exemplos. Essas orgias, que acontecem à noite, são praticadas principalmente por homens, mas há dias específicos que casais heterossexuais praticam swing nesse locais.

Dessa vez, no entanto, os frequentadores estenderam a prática até o amanhecer. O sexo ao ar livre àquela hora da manhã acabou chamando a atenção de quem apareceu cedo no Arpoador.

São Paulo também conta com espaços públicos com práticas sexuais em grupo. Os parques Ecológico do Tietê, Ibirapuera e a ciclovia do rio Pinheiros são exemplos.