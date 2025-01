Brasileiro Lucas Moraes está entre os favoritos ao título do Rally Dakar 2025

Foi dada a largada na última sexta-feira (3) do Rally Dakar 2025, a 47ª edição do rally raid mais difícil e badalado do mundo, e que abre a temporada do campeonato Mundial. São mais 800 competidores no total, representando 70 países. Nesta lista, há apenas cinco brasileiros: os três pilotos; Marcos Moraes e seu filho Lucas, e Marcelo Gastaldi, além de dois navegadores; Maykel Justo e Cadu Sachs.

Foi dada a largada na última sexta-feira (3) do Rally Dakar 2025, a 47ª edição do rally raid mais difícil e badalado do mundo, e que abre a temporada do campeonato Mundial. São mais 800 competidores no total, representando 70 países. Nesta lista, há apenas cinco brasileiros: os três pilotos; Marcos Moraes e seu filho Lucas, e Marcelo Gastaldi, além de dois navegadores; Maykel Justo e Cadu Sachs.

Neste sexto ano consecutivo do Dakar na Arábia Saudita, os organizadores prepararam um percurso de quase 8 mil quilômetros pelo deserto saudita (7.753km) sendo 12 etapas, além do prólogo, realizado na sexta-feira, que não contou pontos, mas definiu as posições de largada dos competidores.

Pela primeira vez, o Brasil tem um nome entre os favoritos. Lucas Moraes, de 33 anos, na categoria Ultimate T1+, para carros. Líder da equipe Toyota Gazoo Racing (TGR), Lucas Moraes pode surpreender, e quem sabe, erguer um título que o Brasil nunca conquistou.

Na sua primeira participação, em 2023, ele ficou em terceiro lugar, causando boa impressão e apenas atrás do campeão Nasser al-Attiyah, do Catar, e o francês Sébastien Loeb, duas referências no rally mundial.

Na edição passada, um problema mecânico na penúltima etapa o afastou do pódio, mas o resultado da estreia e os últimos resultados de 2024, que o fizeram terminar em 3° lugar no mundial de rally, o credenciam como um dos favoritos nesta edição.

Pela segunda vez, Lucas Moraes tem navegador o espanhol Armand Monleón como parceiro. A dupla terminou o prólogo na oitava posição.

Outros brasileiros também competem na categoria Ultimate, considerada a "Fórmula 1 do rally", na categoria. O piloto Marcelo Gastaldi, que tem como navegador o francês Adrien Metge, da equipe Century Racing, ficou em 20° no prólogo. Um pouco depois na 33 ª posição ficou a dupla 100% brasileira da Marcos Moraes e o navegador Maykel Justo, Overdriving Racing.

Outro navegador brasileiro no Dakar este ano é o paulista Cadu Sachs, de 28 anos. Campeão do Rally dos Sertões em 2023 e segundo no ano passado, ao lado do piloto Marcelo Gastaldi, o piracicabano migrou para a equipe da Red Bull OFF-Road Junior Team e este ano compete na categoria Challenger, de veículos leves, ao lado de outro talento recrutado pela equipe, o português Gonçalo Guerreiro, de 24 anos.

Os dois se conheceram no Marrocos e engataram uma parceria para o Dakar onde competem com um Taurus T3 MAX. No prólogo, terminaram na segunda posição, com apenas 4 segundos de diferença de outra dupla da Red Bull OFF Road, Corbin Leaverton e Taye Perry.

Cadu Sachs tem um histórico positivo no Dakar, foi o sétimo na competição passada, por isso, se considera muito mais confiante no deserto saudita nesta edição e otimista com o novo companheiro de equipe. "Nosso objetivo é dar o nosso melhor e temos condições de fazer um belo Dakar, tanto em termos de navegação quanto em termos de pilotagem. O conjunto é bom e a meta é disputar as primeiras posições".

O piloto também comentou da participação dos brasileiros na competição, que ainda buscam um título inédito para o país no rally mais famoso do mundo.

"O histórico do Brasil no Dakar tem sido muito positivo. O caminho começou lá atrás e nos últimos oito anos as participações foram muito expressivas em várias categorias, com muitos pilotos ganhando várias etapas. É muito legal ver os brasileiros se destacando", afirma.

O Rally Dakar 2025 termina no próximo dia 17 de janeiro com a chegada da 12ª etapa na cidade de Shubaytah.